Επεισόδιο Καραπαπά με Τζαβέλλα πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου

Ενταση μεταξύ του Γιώργου Τζαβέλλα και του Κώστα Καραπαπά, επικράτησε στη Λεωφόρο λίγο πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δύο πάγκους, με άγνωστη αφορμή.

Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές Πασχαλάκης – Τουμπά και ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Πράσινων Σταμάτης Γαρρής, ώστε να «σβήσουν» τη… φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.

Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους ο Τούρκος διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίς Αϊτεκίν, πήγε και στους δυο πάγκους, ώστε να μιλήσει σε Τζαβέλλα και Καραπαπά.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Καμπί κράτησε όρθιους τους Πειραιώτες στο 90+2′

Formula 1: Περίπατος στο Μπακού για Φερστάπεν – Ο Πιάστρι είδε από το κινητό του τον αγώνα (Video)

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με γκολ στο 87′