20.09.2025 20:20

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με γκολ στο 87′

20.09.2025 20:20


Συνέχεια στο σερί νικών επί Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του έδωσε ο Άρης, στην Super League.

Αυτή τη φορά οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς στο Αγρίνιο και με 9 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες έφτασαν στην κορυφή Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με παιχνίδι περισσότερο.

Το παιχνίδι πήγε από την αρχή στη δύναμη και τις προσωπικές μονομαχίες, με την πρώτη συγκίνηση να καταγράφεται στο 19ο λεπτό, όταν η Κηφισιά σκόραρε με τον Πόμπο αλλά το γκολ δεν μέτρησε επειδή καταλογίστηκε χέρι του Τεττέη στο ξεκίνημα της φάσης που απέφερε το τέρμα.

Στο 25΄ ο Λέτο έκανε αναγκαστική αλλαγή τον Βιγιαφάνιες και τρία λεπτά αργότερα ο Ντούντου δοκίμασε το πόδι του από μακριά, ανησυχώντας τον Ξενόπουλο που είδε την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δοκάρι του.

Στο 41ο λεπτό ήταν η σειρά του Χιμένεθ για αναγκαστική αλλαγή (Σίστο αντί του Μορουτσάν) και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χουχούμης είδε την κίτρινη κάρτα που είχε δεχθεί για το φάουλ στον Μορόν να «αναβαθμίζεται» σε κόκκινη, μετά την εμπλοκή του VAR.

Απολύτως φυσιολογικά, ο Άρης ενέτεινε την πίεση από το ξεκίνημα του δεύτερου και στο 49΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν η «λόμπα» του Μορόν κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 57΄ ο εξαιρετικός αυτός σέντερ φορ προσπάθησε από πολύ πλάγια θέση να σημειώσει ένα πανέμορφο γκολ, αλλά ο Ξενόπουλος του χάλασε την έμπνευση.

Τελικά, η υπεροχή των «κίτρινων» απέφερε καρπούς στο 87ο λεπτό, με τον Μισεουΐ να παίρνει την μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς, μετά από κακό σουτ του Τεχέρο κι αφού απέτυχε στο τακουνάκι που εποιχείρησε στη συνέχεια νίκησε τον Ξενόπουλο για το τελικό 0-1.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄+4 Χουχούμης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν – Μόντσου, Ράσιτς, Τεχέρο

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουσα, Πέρεθ (89΄ Εσκιβέλ), Πόμπο (46΄ Τζόνσον), Βιγιαφάνιες (25΄ Ντίας), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Τζίμας), Αντονίσε (65΄ Λαρουτσί)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράσιτς, Άλβαρο (90΄+5 Ρόουζ), Γαλανόπουλος (56΄ Μισεουΐ), Μόντσου, Μορουτσάν (40΄ Σίστο), Ντούντου (56΄ Γιαννιώτας), Μορόν

