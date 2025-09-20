search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 20:04
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 19:00

ΠΑΟΚ: Ο Μυστακίδης εμφανίστηκε στο «Παλατάκι» για να προχωρήσουν τα έργα ανακαίνισης

20.09.2025 19:00
mistakidis

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης… μπαίνει για τα καλά στη ζωή του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη.

Ο δισεκατομμυριούχος είναι σε επαφές με την διοίκηση της ΚΑΕ εδώ και καιρό και πήγε να δει τις εργασίες στο Παλατάκι, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον του για την ομάδα, ενώ το καλοκαίρι το ενδιαφέρον του για την Τούμπα… άναψε φωτιές καθώς είχε αντιδράσει έντονα ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο κ.Μυστακίδης πήγε στο γήπεδο μαζί με ομάδα μηχανικών και εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, κάνοντας μία αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Τα έργα που θα γίνουν στο γήπεδο αφορούν τη στεγανοποίηση του γηπέδου, αλλά και την ενεργειακή του αναβάθμιση, ενώ θα γίνουν μελέτες και για το πως μπορεί να αξιοποιηθούν καλύτερα (για συναυλίες και εκδηλώσεις) οι χώροι του PAOK Sports Arena.

Ο Μυστακίδης φέρεται να έχει δεσμευτεί να αναλάβει αυτός τα έξοδα της ανακαίνισης.

Διαβάστε επίσης:

F1: Επεισοδιακό το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν – Ο Φερστάπεν στην pole position (Video)

Παγκόσμιο στίβου: 5η η Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού – «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου» (Video)

«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου»: Όσα έγιναν στην επίσκεψη του Σενγκούν σε ελληνική ταβέρνα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dentro3
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

pentagon new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λογοκρισία από το Πεντάγωνο στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων – Το υπουργείο Άμυνας θα εγκρίνει δημοσιεύματα

levit-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok» στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 20:02
dentro3
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση