ΠΑΟΚ: Ο Μυστακίδης εμφανίστηκε στο «Παλατάκι» για να προχωρήσουν τα έργα ανακαίνισης

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης… μπαίνει για τα καλά στη ζωή του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη.

Ο δισεκατομμυριούχος είναι σε επαφές με την διοίκηση της ΚΑΕ εδώ και καιρό και πήγε να δει τις εργασίες στο Παλατάκι, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον του για την ομάδα, ενώ το καλοκαίρι το ενδιαφέρον του για την Τούμπα… άναψε φωτιές καθώς είχε αντιδράσει έντονα ο Ιβάν Σαββίδης.

Ο κ.Μυστακίδης πήγε στο γήπεδο μαζί με ομάδα μηχανικών και εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, κάνοντας μία αυτοψία στις εγκαταστάσεις.

Τα έργα που θα γίνουν στο γήπεδο αφορούν τη στεγανοποίηση του γηπέδου, αλλά και την ενεργειακή του αναβάθμιση, ενώ θα γίνουν μελέτες και για το πως μπορεί να αξιοποιηθούν καλύτερα (για συναυλίες και εκδηλώσεις) οι χώροι του PAOK Sports Arena.

Ο Μυστακίδης φέρεται να έχει δεσμευτεί να αναλάβει αυτός τα έξοδα της ανακαίνισης.

