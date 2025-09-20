search
20.09.2025 16:48

Παγκόσμιο στίβου: 5η η Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού – «Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου» (Video)

20.09.2025 16:48
elina-tzenko

Την πέμπτη θέση κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στο Τόκιο, στην παρθενική συμμετοχή της σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε τον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 62,72 μέτρα, που της εξασφάλισε ένα καλό πλασάρισμα, αλλά δεν μπόρεσε στις επόμενες βολές της να βελτιωθεί και να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο, που ήταν μέσα στις δυνατότητές της.

«Άφησα ένα μετάλλιο να φύγει από τα χέρια μου, θα δουλέψω και θα κερδίσω το επόμενο παγκόσμιο», δήλωσε η αθλήτρια.

Η μεγάλη έκπληξη από τον Ισημερινό

Η νικήτρια του φετινού Diamond League έριξε κατά σειρά 61,45μ., 58,38μ., 60,28μ., έβγαλε άκυρη την πέμπτη προσπάθειά της και στην έκτη έκανε 60,12μ., για να ολοκληρώσει τον αγώνα στην πέμπτη θέση. Μαζί της, ολοκληρώθηκε και η ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό, μία αθλήτρια χωρίς διακρίσεις στο βιογραφικό της και μόλις Νο 31 στο παγκόσμιο ranking. Η 24χρονη αθλήτρια, η οποία στον προκριματικό χρειάστηκε να κάνει ατομικό ρεκόρ (63,25μ.) για να περάσει, έριξε το ακόντιο στα 65 μέτρα και 12 εκατοστά και πανηγύρισε ένα απρόσμενο χρυσό μετάλλιο. Η Λετονή Ανέτε Σιέτινα σημείωσε επίσης ατομικό ρεκόρ με 64,64μ., στην τελευταία της προσπάθεια μάλιστα, και πήρε το ασημένιο, αφήνοντας τρίτη -όπως και πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη- την Αυστραλή Μακένζι Λιτλ (63,58μ.).

Τα αποτελέσματα του τελικού στον ακοντισμό γυναικών:

  1. Χουλέισι Ανγκούλο (Ισημερινός) 65,12 μέτρα
  2. Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 64,64
  3. Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 63,58
  4. Τζ-Αν Ντι Πλεσίς (Νότια Αφρική) 63,06
  5. Ελίνα Τζένγκο (ΕΛΛΑΔΑ) 62,72
  6. Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (Κολομβία) 62,32
  7. Τόρι Μούρμπαϊ (Νέα Ζηλανδία) 61,53
  8. Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 61,29
  9. Λινγκντάν Σου (Κίνα) 59,56
  10. Βικτόρια Χάτσον (Αυστρία) 59,52
  11. Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 59,14
  12. Μαλγκορζάτα Μάσλακ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 57,80

