Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Eurobasket 2025 και κατά την επιστροφή της αποστολής, οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να οργανώσουν ένα παραδοσιακό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά στο κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν η πρώτη επιλογή της Εθνικής, όμως τελικά η περίπτωσή του απορρίφθηκε όταν ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ, για να διοργανωθεί στο κέντρο που εμφανίζεται το πάρτι μεταλλίου της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και ο general manager της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ζήσης τόνισε:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης – ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος ο τραγουδιστής παίρνει θέση για πρώτη φορά: «Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο».

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», σημείωσε.

