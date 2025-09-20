search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 11:46

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

20.09.2025 11:46
konstantinos-argiros-new

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Eurobasket 2025 και κατά την επιστροφή της αποστολής, οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να οργανώσουν ένα παραδοσιακό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά στο κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν η πρώτη επιλογή της Εθνικής, όμως τελικά η περίπτωσή του απορρίφθηκε όταν ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ, για να διοργανωθεί στο κέντρο που εμφανίζεται το πάρτι μεταλλίου της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και ο general manager της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ζήσης τόνισε:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης – ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος ο τραγουδιστής παίρνει θέση για πρώτη φορά: «Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο».

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός – Περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί» (Video)

Ανδρέας Γεωργίου: «Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου»

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market 65- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

patras
MEDIA

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

harvard 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στο Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: ««Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι’ αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:49
super market 65- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 πολίτες λένε «ναι» στη δημιουργία Αρχής προστασίας του καταναλωτή

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Άμεση αύξηση του εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων»

patras
MEDIA

Θανάσης Πάτρας: Έκλεισε στη μεσημεριανή ζώνη του OPEN

1 / 3