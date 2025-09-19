Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

Για «παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων» έκανε λόγο ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της μικρότερης αδερφής του τραγουδιστή η οποία αναφέρθηκε σε χρήση ουσιών από τον καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», o κ. Μερκουλίδης επισήμανε ότι ο πελάτης του αισθάνθηκε βαθιά προσβεβλημένος από τη διαρροή αυτών των πληροφοριών, ξεκαθαρίζοντας ότι η πλευρά του δεν προτίθεται να μπει σε διάλογο για τέτοιου είδους ζητήματα.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα» τόνισε.

Αναφερόμενος στη μητέρα του τραγουδιστή, σημείωσε πως εκείνη θα μπορούσε να βρει άλλη δικλείδα αν ήθελε να σώσει πραγματικά το παιδί της, ενώ υποστήριξε πως παρασύρθηκε από τις κόρες της.

«Η μητέρα πήγε κι έδωσε μία κατάθεση παρασυρόμενη από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα θέλει να βοηθήσει το παιδί της, δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών», είπε μεταξύ άλλων.

Τέλος, απαντώντας στους ισχυρισμούς της οικογένειας για ασταθή ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή, ο κ. Μερκουλίδης υποστήριξε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει γνώση της ψυχικής κατάστασης κάποιου όταν δεν υπάρχει φυσική επαφή με τον άνθρωπο αυτόν.

«Όταν δεν έχεις φυσική επαφή με τον άνθρωπό σου πώς ξέρεις τι είναι; Σε συνάντηση μισή ώρας που ο Γιώργος τους έβγαλε από το σπίτι, είναι ικανό να καταλάβεις ότι δεν είναι καλά; Αυτά μηνύσαμε» υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι στη νέα κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε, η οικογένεια αμφισβητεί τις καταγγελίες περί παρακολούθησης με «κοριό» και κάμερες, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ίδιος ο καλλιτέχνης να τοποθέτησε τη συσκευή στο σπίτι του, ώστε να τους κατηγορήσει στη συνέχεια. Επιπλέον, περιγράφουν την πρόσφατη συμπεριφορά του ως αλλοπρόσαλλη, αναφέροντας περιστατικά κατά τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης αμφισβήτησε ακόμα και τον συγγενικό δεσμό με τη μητέρα του, ενώ κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειάς του για εμπορία ναρκωτικών.

Οι δύο αδερφές και η μητέρα του κατέθεσαν ότι αποφάσισαν να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, καθώς θεωρούν πως κινδυνεύει τόσο ο ίδιος όσο και τρίτοι. Παράλληλα, εκφράζουν τις ενστάσεις τους αναφορικά με τον τρόπο που δόθηκε το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, μιλώντας για «παρατυπίες» στη διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς τους, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο της οικογένειάς του με στόχο να ανακόψουν τις μηνύσεις που σκοπεύει να καταθέσει εναντίον τους για σοβαρά αδικήματα.

