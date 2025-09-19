search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.09.2025 09:49

Μαντόνα: Πιο σέξι από ποτέ στα 67 της (Photos)

19.09.2025 09:49
madonna-new

Δύο σημαντικές ανακοινώσεις για την καριέρα της έκανε η Μαντόνα γνωστοποιώντας ότι επανενώνεται με την Warner Records, τη δισκογραφική εταιρεία που κυκλοφόρησε μερικά από τα πιο εμβληματικά της έργα, όπως τα American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005) και Hard Candy (2008).

«Με την Warner Records νιώθω σαν στο σπίτι μου! Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στην πίστα, επιστροφή εκεί όπου όλα ξεκίνησαν!» έγραψε, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι το επόμενο άλμπουμ της, COADF – P. 2, θα κυκλοφορήσει το 2026.

Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια και το Madame X το 2019 στο οποίο θα συνεργαστεί με τον DJ Stuart Price, τον ιθύνοντα νου πίσω από την επιτυχία του 2005 Confessions on a Dance Floor.

Στα καρέ που δημοσίευσε η βασίλισσα της ποπ, δείχνει την πιο σέξι πλευρά της στα 67 της, ποζάροντας σε ένα κρεβάτι φορώντας ένα διαφανές φόρεμα με εντυπωσιακό ντεκολτέ, ένα διχτυωτό καλσόν και χρυσά γυαλιστερά τακούνια.

