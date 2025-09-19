Λάκης Λαζόπουλος: «Η δική μου γενιά κουβαλά μια σαπίλα, μια αποφορά που βγαίνει παντού»

Στην ελπίδα που διακρίνει στη νέα γενιά και τη «σαπίλα» -όπως λέει- που χαρακτηρίζει την παλαιότερη γενιά αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος σε συνέντευξή του στο ένθετο Real life.

«Μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η νέα γενιά. Η δική μου γενιά κουβαλά μια σαπίλα, μια αποφορά που βγαίνει παντού – ακόμα και στη μυρωδιά του πούρου. Είναι ό,τι πιο αναγουλιαστικό. Δεν αντέχω να συναναστρέφομαι με ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Μπορώ να συνυπάρχω μόνο με καλλιτέχνες και ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Πάντα αγαπούσα ανθρώπους από όλες τις τάξεις. Δεν υπήρχαν ποτέ “τάξεις” στο μυαλό μου, μόνο άνθρωποι που είχαν ποιότητα, αγάπη, μια εσωτερική αίσθηση ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο. Αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ και αγαπώ» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Με τους νεότερους ανθρώπους έχω την επικοινωνία που είχα με τους μεγάλους. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν διατυπωμένη την αλήθεια και μπορούσαν να στην πουν, δεν ήταν δήθεν. Είχαν ξεκινήσει από το μηδέν, είχαν περάσει όλα αυτά που είχαν περάσει και ήξεραν. Σήμερα, αυτή την αλήθεια την ακούω διατυπωμένη από νεότερους ανθρώπους. Από εκεί μαθαίνω πράγματα που δεν τα ήξερα. Η νέα γενιά είναι η μόνη ελπίδα, είναι η μόνη κατευθυντήρια γραμμή, δεν χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα, χρειαζόμαστε πυξίδα νέων. Δεν θέλουμε τις παλιές αντιλήψεις. Αυτή η “γεροντίλα” στο μυαλό μας έχει βυθίσει.

