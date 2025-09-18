Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες που ανάρτησε η Μπέλα Χαντίντ από την ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικεύεται στη θεραπεία της νόσου του Λάιμ.

Η νόσος του Λάιμ προκαλείται από μόλυνση του βακτηρίου Borrelia burgdorferi. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων ψύλλων.

Η Γιολάντα Χαντίντ δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης της στο νοσοκομείο, περιγράφοντας μέσα από ανάρτησή της στο Instagram τη «σιωπηλή μάχη» της Μπέλα με την ασθένεια, που όπως τόνισε «έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής της».

Σε αρκετές φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν μέσω Instagram, η 28χρονη φαίνεται ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι με ορό. Κατακόκκινη, με πρησμένο πρόσωπο και εμφανώς εξαντλημένη η νεαρή γυναίκα δείχνει να δίνει μια δύσκολη μάχη.

Στη σχετική ανάρτησή της στο Instagram, η μητέρα της έγραψε: «Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να κατανοήσει. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι μας με το Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει. Ύστερα από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία αντί να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου. Ακόμα κι έτσι, παραμένω η ”σύμβουλος” της υγείας μου και, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι ακόμη αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία που να είναι προσιτή σε όλους. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να μοιραστώ όσα έχουμε μάθει με εσάς και την κοινότητά μας για το Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στη γλυκιά μου Μπελίτα: Είσαι ακούραστη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά -έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη. Σου υπόσχομαι πως θα είμαι στο πλευρό σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω πως ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για τη γρήγορη ανάρρωσή σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαχήτριά μου».

