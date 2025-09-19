search
19.09.2025 08:57

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

19.09.2025 08:57
Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσα από το Power Talk, με δημοσιογράφο της εκπομπής να καταγγέλλει «επίθεση» από τη Βάσω Μαζωνάκη σε ρεπόρτερ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Πεϊβάνη, η αδελφή του λαϊκού τραγουδιστή είχε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη απέναντι στους ρεπόρτερ που τη συνάντησαν έξω από το νοσοκομείο όπου βρισκόταν η μητέρα της.

«Με λύπη μου σας μεταφέρω ότι η συμπεριφορά της οικογένειας ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντί μου και στους υπόλοιπους συναδέλφους που βρεθήκαμε με απόλυτο σεβασμό. Στο σημείο που ξέραμε ότι ήταν μια χειρουργημένη γυναίκα, σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε κατά πάνω της να της πάρουμε μια δήλωση, που δεν επιθυμούσε. Εκείνη την ώρα δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση, δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω, από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη. Ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας. Φώναζε “τι κάνετε, διαγράψτε αμέσως το υλικό”. Χωρίς να προλάβουμε να εξηγήσουμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δημοσιεύουμε κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε. Ήταν πολύ έντονο το περιστατικό. Μέχρι και την κάμερα της εκπομπής μας την τραβολογούσε» είπε στον αέρα του Power Talk του ΣΚΑΪ η δημοσιογράφος.

