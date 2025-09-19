Γκουίνεθ Πάλτροου: Ποζάρει χωρίς φίλτρα και ρετούς και αποθεώνεται!

Στιγμιότυπα από την παρουσία της στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Μόδας, όπου παρουσίασε τη νέα της σειρά μόδας «Gwyn» δημοσίευσε η Γκουίνεθ Πάλτροου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η επιλογή, ωστόσο, της 52χρονης ηθοποιού να ποζάρει χωρίς φίλτρα και ρετούς παρά το γεγονός ότι έχει συνδέσει το όνομά της με τον κόσμο των καλλυντικών και των αισθητικών παρεμβάσεων, ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή, με τους followers να την επικροτούν.

«Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αληθινή και αναζωογονητική», «Βλέπω μια ώριμη γυναίκα με το πρόσωπο που έχει κερδίσει. Και είναι όμορφη» είναι λίγα μόνο από τα αποθεωτικά σχόλια που εισέπραξε.

Διαβάστε επίσης:

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

Λάκης Λαζόπουλος: «Η δική μου γενιά κουβαλά μια σαπίλα, μια αποφορά που βγαίνει παντού»

Μπέλα Χαντίντ: Αποκαλύπτει τη σκληρή μάχη που δίνει με τη νόσο του Λάιμ – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της (Photos)