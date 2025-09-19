search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 09:25

Γκουίνεθ Πάλτροου: Ποζάρει χωρίς φίλτρα και ρετούς και αποθεώνεται!

19.09.2025 09:25
paltrow-new

Στιγμιότυπα από την παρουσία της στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Μόδας, όπου παρουσίασε τη νέα της σειρά μόδας «Gwyn» δημοσίευσε η Γκουίνεθ Πάλτροου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η επιλογή, ωστόσο, της 52χρονης ηθοποιού να ποζάρει χωρίς φίλτρα και ρετούς παρά το γεγονός ότι έχει συνδέσει το όνομά της με τον κόσμο των καλλυντικών και των αισθητικών παρεμβάσεων, ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή, με τους followers να την επικροτούν.

«Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αληθινή και αναζωογονητική», «Βλέπω μια ώριμη γυναίκα με το πρόσωπο που έχει κερδίσει. Και είναι όμορφη» είναι λίγα μόνο από τα αποθεωτικά σχόλια που εισέπραξε.

Διαβάστε επίσης:

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

Λάκης Λαζόπουλος: «Η δική μου γενιά κουβαλά μια σαπίλα, μια αποφορά που βγαίνει παντού»

Μπέλα Χαντίντ: Αποκαλύπτει τη σκληρή μάχη που δίνει με τη νόσο του Λάιμ – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:33
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

1 / 3