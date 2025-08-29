Η Ρωσία προωθεί την Εβδομάδα Μόδας «Made in Moscow» με φόντο το Κρεμλίνο (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καθώς οι συνέπειες του πολέμου του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκίνησε μια εκστρατεία μόδας με την ονομασία «Made in Moscow» στην ετήσια εβδομάδα μόδας της.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε δίπλα στο Τείχος του Κρεμλίνου, όπου μοντέλα παρουσίασαν σχέδια του Ρώσου σχεδιαστή Alexander Arutyunov σε μια γέφυρα δίπλα στο ιστορικό ορόσημο.
Η Εβδομάδα Μόδας της Μόσχας περιλαμβάνει περισσότερες από 200 φίρμες, μαζί με μια μικρή επιλογή ξένων σχεδιαστών, όπως η αρμενική μάρκα Loom Weaving και ο νικαραγουανός σχεδιαστής Joseph Mendoza.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια προσπάθεια η Ρωσία να προωθήσει τις εγχώριες βιομηχανίες.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο – «Τολμηρό βήμα» ακόμη και για το Ισραήλ
Ο Μακρόν επιμένει ότι δεν παραιτείται, ακόμη και αν «πέσει» ο Μπαϊρού – «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» λέει ο Γάλλος πρωθυπουργός
Χρονοκάψουλα σφραγισμένη από την πριγκίπισσα Νταϊάνα ανακτήθηκε από νοσοκομείο του Λονδίνου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.