29.08.2025 20:26

Η Ρωσία προωθεί την Εβδομάδα Μόδας «Made in Moscow» με φόντο το Κρεμλίνο (Photos)

29.08.2025 20:26
russia fashion

Καθώς οι συνέπειες του πολέμου του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκίνησε μια εκστρατεία μόδας με την ονομασία «Made in Moscow» στην ετήσια εβδομάδα μόδας της.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε δίπλα στο Τείχος του Κρεμλίνου, όπου μοντέλα παρουσίασαν σχέδια του Ρώσου σχεδιαστή Alexander Arutyunov σε μια γέφυρα δίπλα στο ιστορικό ορόσημο.

Η Εβδομάδα Μόδας της Μόσχας περιλαμβάνει περισσότερες από 200 φίρμες, μαζί με μια μικρή επιλογή ξένων σχεδιαστών, όπως η αρμενική μάρκα Loom Weaving και ο νικαραγουανός σχεδιαστής Joseph Mendoza.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια προσπάθεια η Ρωσία να προωθήσει τις εγχώριες βιομηχανίες.

