ΚΟΣΜΟΣ

29.08.2025 19:24

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

29.08.2025 19:24
oie geniko sineleusi- new

Μπλόκο των ΗΠΑ στην είσοδο των Παλαιστινίων στη χώρα για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:43
