Επίδειξη δύναμης του Πούτιν: Πάει στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ – Μαζί του επιχειρηματίες και τραπεζίτες

Υψηλού επιπέδου επαφές προετοιμάζονται μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, με αφορμή την πολυήμερη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, όπου θα τύχει ιδιαίτερων τιμών από τον Κινέζο ομόλογό του, ενώ θα συνοδεύεται από πολυμελή αντιπροσωπεία ισχυρών επιχειρηματιών και τραπεζιτών της Ρωσίας, με στόχο σημαντικές συμφωνίες με τον «κινεζικό γίγαντα».

Συγκεκριμένα, συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα έχει στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, όπου θα παραστεί σε σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια και θα είναι ο «κύριος προσκεκλημένος» του Σι σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Putin to hold talks with Xi, attend SCO summit and military parade during China trip, Kremlin says https://t.co/F9IvjV5FJr — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) August 29, 2025

Ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, λέγοντας ότι ένα τετραήμερο ταξίδι αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιο για τον Ρώσο ηγέτη.

Οι δύο πρώτες ημέρες θα αφιερωθούν σε μια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία λαμβάνει χώρα στην πόλη Τιαντζίν.

Indian Prime Minister Narendra Modi announced on Thursday that he will hold talks with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in Tianjin, China.



Modi will attend the 25th SCO Heads of State Council meeting in China on Saturday. In an X post, Modi noted… pic.twitter.com/4VOHMyEeEB August 29, 2025

Στη συνέχεια, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν πρόκειται να ταξιδέψει στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι και να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν στις 3 Σεπτεμβρίου για να σηματοδοτήσει το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα παραστεί ως «ο κύριος προσκεκλημένος» και θα καθίσει στα δεξιά του Σι, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας θα καθίσει στα αριστερά του Σι.

🇷🇺🇰🇵🇨🇳#Russia is arranging a potential meeting between #Putin and #KimJongUn in #China, according to Putin’s aide #YuriUshakov.



China will host a military parade in #TiananmenSquare for #WWII's 80th anniversary, with 26 foreign leaders, including Putin and Kim, attending. pic.twitter.com/gW8HuYrSbN August 29, 2025

Ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσης μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με άλλους παγκόσμιους ηγέτες που βρίσκονται στην Κίνα ταυτόχρονα, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Μεταξύ των ηγετών αυτών θα είναι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά βρίσκεται υπό συζήτηση, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα, του σύμβουλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, του διευθύνοντος συμβούλου της Gazprom Αλεξέι Μίλερ και των επικεφαλής των μεγαλύτερων τραπεζών και εταιρειών της Ρωσίας.

Τρία έγγραφα που αφορούν την Gazprom πρόκειται να υπογραφούν στην Κίνα, δήλωσε ο Ουσακόφ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

Το εμπόριο Ρωσίας-Κίνας, το οποίο εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία άφησε τη Μόσχα απομονωμένη, τώρα καταγράφει πτώση, μια τάση που ο Πούτιν επιδιώκει να αντιστρέψει, δήλωσαν τρεις ρωσικές πηγές στο Reuters πριν από την επίσκεψη.

