Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ -Τουρκίας: Για κράτος – τρομοκράτη και για πρακτικές Χίτλερ μιλά ο Φιντάν – «Διακόπτουμε κάθε εμπορική σχέση»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι η χώρα του διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «την πιο καθαρή απόδειξη κράτους – τρομοκράτη», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

«Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», είπε ο Φιντάν, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Συνέδεσε δε τη στάση της Άγκυρας με την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει» την εργαλειοποίηση των κοινοτήτων της Συρίας για αποσχιστικές στοχεύσεις.

LIVE – Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan speaks at the emergency meeting on Gaza in Ankara https://t.co/vvOqUnk6nx — Anadolu English (@anadoluagency) August 29, 2025

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να «σκεπάσει» τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ κατηγόρησε τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι έχουν δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση ασυλίας» που πλέον καταρρέει. «Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια, αλλά η απόκτηση περισσότερης γης υπό το πρόσχημα της ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές στον Χίτλερ και η «παράνοια του Νετανιάχου»

Μλαίστα ο Χακάν Φιντάν δεν δίστασε να παρομοιάσει τη στάση του Ισραήλ με τη «τρέλα» του Χίτλερ. «Αυτή η ιστορική παράνοια που έφεραν ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του είναι επανάληψη της τρέλας που καταδίκασαν πριν από 60-70 χρόνια», είπε, σε μια κλιμάκωση της ρητορικής του.

Παράλληλα, ο Φιντάν επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν υπερασπίζεται πλέον «ανοιχτά» το Ισραήλ, υπονοώντας ότι η αμερικανική στάση έχει διαφοροποιηθεί λόγω της έκτασης της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

Πώς εξηγούνται οι υψηλοί τόνοι του Φιντάν

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναγνωρίσει δημοσίως, για πρώτη φορά, τη γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου και Ασσυρίων από τους Τούρκους. Από την πρώτη στιγμή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αντιδράσει έντονα, ωστόσο ο Φιντάν πήγε την ένταση στο ζενίθ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έχει υψώσει τους τόνους γενικότερα, καθώς προηγήθηκε επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ενώ από το ραντάρ του δεν ξέφυγαν και οι Κούρδοι, για τους οποίους επιφύλαξε ανάλογη μεταχείριση.

