search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 18:49

Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ -Τουρκίας: Για κράτος – τρομοκράτη και για πρακτικές Χίτλερ μιλά ο Φιντάν – «Διακόπτουμε κάθε εμπορική σχέση»

29.08.2025 18:49
hakan fidan 11- new

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι η χώρα του διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «την πιο καθαρή απόδειξη κράτους – τρομοκράτη», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

«Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», είπε ο Φιντάν, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Συνέδεσε δε τη στάση της Άγκυρας με την περιφερειακή σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει» την εργαλειοποίηση των κοινοτήτων της Συρίας για αποσχιστικές στοχεύσεις.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να «σκεπάσει» τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ κατηγόρησε τον ίδιο και την κυβέρνησή του ότι έχουν δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση ασυλίας» που πλέον καταρρέει. «Ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια, αλλά η απόκτηση περισσότερης γης υπό το πρόσχημα της ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές στον Χίτλερ και η «παράνοια του Νετανιάχου»

Μλαίστα ο Χακάν Φιντάν δεν δίστασε να παρομοιάσει τη στάση του Ισραήλ με τη «τρέλα» του Χίτλερ. «Αυτή η ιστορική παράνοια που έφεραν ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του είναι επανάληψη της τρέλας που καταδίκασαν πριν από 60-70 χρόνια», είπε, σε μια κλιμάκωση της ρητορικής του.

Παράλληλα, ο Φιντάν επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν υπερασπίζεται πλέον «ανοιχτά» το Ισραήλ, υπονοώντας ότι η αμερικανική στάση έχει διαφοροποιηθεί λόγω της έκτασης της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

Πώς εξηγούνται οι υψηλοί τόνοι του Φιντάν

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναγνωρίσει δημοσίως, για πρώτη φορά, τη γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων του Πόντου και Ασσυρίων από τους Τούρκους. Από την πρώτη στιγμή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αντιδράσει έντονα, ωστόσο ο Φιντάν πήγε την ένταση στο ζενίθ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έχει υψώσει τους τόνους γενικότερα, καθώς προηγήθηκε επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ενώ από το ραντάρ του δεν ξέφυγαν και οι Κούρδοι, για τους οποίους επιφύλαξε ανάλογη μεταχείριση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μακρόν διαμηνύει ότι δεν παραιτείται, ακόμη και αν «πέσει» ο Μπαϊρού – «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» λέει ο Γάλλος πρωθυπουργός

Οργή Μελόνι για τις φωτογραφίες της σε πορνογραφική ιστοσελίδα – «Είμαι συγκλονισμένη»

Χρονοκάψουλα σφραγισμένη από την πριγκίπισσα Νταϊάνα ανακτήθηκε από νοσοκομείο του Λονδίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:50
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

1 / 3