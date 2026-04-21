Πλεονάσματα από το «λαδόξυδο» της ακρίβειας: Η θεσμοθετημένη αφαίμαξη

Ενώ οι τεχνοκράτες των Αθηνών και των Βρυξελλών ανταλλάσσουν συγχαρητήρια για τα «δημοσιονομικά επιτεύγματα» της χώρας, η πραγματικότητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Τα στοιχεία της 20ής Απριλίου 2026 είναι αμείλικτα: ο πληθωρισμός μπορεί στα χαρτιά να εμφανίζεται «τιθασευμένος» στο 3,4%, όμως στα είδη πρώτης ανάγκης η εικόνα είναι εκρηκτική. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τρέχουν με μεσοσταθμικό ρυθμό 9,5%, ενώ σε βασικά αγαθά όπως τα γαλακτοκομικά (+11%), το κρέας (+10,2%) και τα νωπά λαχανικά (+14,5%), οι αυξήσεις είναι πλέον διψήφιες.

Το «μαγείρεμα» είναι προφανές και στηρίζεται στην υπεραπόδοση των εσόδων. Το κράτος θησαυρίζει μέσα από την ακρίβεια, καθώς τα φορολογικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Η διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ (24% και 13%) σε τιμές που έχουν εκτοξευθεί, λειτουργεί ως ένας έμμεσος, οριζόντιος φόρος. Αυτό είναι το περίφημο «πρωτογενές πλεόνασμα», που αναμένεται να αγγίξει το 2,2% του ΑΕΠ: ένας θησαυρός μαζεμένος από το υστέρημα των νοικοκυριών, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου Έλληνα έχει υποχωρήσει κατά 18% σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με την προηγούμενη τριετία.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση σφίγγει τη θηλιά στους μικρομεσαίους μέσω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Η καθιέρωση του τεκμαρτού εισοδήματος οδηγεί σε μια οριζόντια επιβάρυνση που φτάνει μεσοσταθμικά τα 1.400 ευρώ ανά επαγγελματία, ανεξάρτητα από τα πραγματικά κέρδη. Η διάβρωση του παραγωγικού ιστού είναι πλέον δομική. Όταν το σύστημα «αρρωσταίνει» τη μικρή επιχείρηση —που αποτελεί το 95% του ελληνικού επιχειρείν— για να συντηρηθούν οι δείκτες των Βρυξελλών, το αποτέλεσμα δεν είναι ανάπτυξη, αλλά οικονομική ασφυξία.

Η κοινωνία παρακολουθεί εμβρόντητη το «κορώνα-γράμματα» των τεχνοκρατών. Με το πρόσχημα της «δημοσιονομικής σταθερότητας», η ζωή των πολιτών υποβαθμίζεται σε μια διαρκή μάχη επιβίωσης. Αν το πλεόνασμα δεν επιστρέφει στην κοινωνία μέσω της μείωσης των φόρων κατανάλωσης, τότε δεν πρόκειται για οικονομική επιτυχία, αλλά για μια θεσμοθετημένη αφαίμαξη που απλώς τροφοδοτεί τον επόμενο κύκλο της κοινωνικής αποσύνθεσης.

