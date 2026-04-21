ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:20
21.04.2026 07:50

Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή

21.04.2026 07:50
Το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου είναι βαρύ.

Σήμερα οι γιατροί θα προσπαθήσουν να αφυπνίσουν το κοριτσι.

Η 16χρονη παραμένει στη ΜΕΘ από τη μέρα που παρασύρθηκε στη Λιοσίων καθώς υπέστη κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματος.

Οι επόμενες ώρες λοιπόν είναι πολύ κρίσιμες

Ο δράστης από το Σουδάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη. Σε ηλικία 14 ετών είχε διακινήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με άλλα άτομα, ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολείο της Κυψέλης.

«Δεν ήταν μόνος του, είχαν κλίκα ολόκληρη, είχαν ομάδα. “Έσπρωχναν” ναρκωτικά στα παιδιά», λέει πατέρας μαθητή.

Η προσπάθεια συγκάλυψης του ατυχήματος

Ο 16χρονος, μαζί με τον συνεπιβάτη του, παράτησαν αιμόφυρτη την 16χρονη στην άσφαλτο και εξαφανίστηκαν.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια συγκάλυψης από την ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας και έναν φίλο της, που δήλωσαν κλοπή.

Μέχρι τη στιγμή που παρουσιάστηκε ο συνοδηγός και αποκάλυψε την ταυτότητα του ανήλικου Σουδανού, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι τρεις.

Οι αστυνομικοί έμαθαν αμέσως τη διεύθυνση του Σουδανού στην περιοχή της Κυψέλης.

Έφτασαν, αλλά στον όροφο όπου διαμένει δε βρήκαν κανέναν. Τελικά τον συνέλαβαν σε μικρή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 16χρονο οδηγό

Στον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα – εκείνο της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική περίσταση μάλιστα ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, και το δεύτερο κακούργημα αφορά στην εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος.

Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο ανήλικος Σουδανός, ενώ την Τετάρτη οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:20
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

