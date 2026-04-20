Εξαιρέσεις για Βρετανούς τουρίστες από τους βιομετρικούς ελέγχους στην Ελλάδα προκαλούν προβληματισμό στις Βρυξέλλες

Εδώ και μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται προς την κατεύθυνση των «100% ψηφιακών συνόρων». Η προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου (Entry Exit System – EES), που προβλέπει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων από κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εισέρχεται στον χώρο Σένγκεν, έληξε στις 10 Απριλίου.

Όπως αναφέρει ο Independent, παρότι ορισμένες χώρες συμμορφώνονται πλήρως με το σύστημα EES, η Ελλάδα προκάλεσε έκπληξη στον ταξιδιωτικό κλάδο ανακοινώνοντας ότι οι Βρετανοί τουρίστες θα εξαιρεθούν αυτό το καλοκαίρι από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών δεδομένων προσώπου.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων: «Οι κάτοχοι βρετανικών διαβατηρίων εξαιρούνται από την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων στα σημεία συνοριακής διέλευσης της Ελλάδας».

Οι μεγάλες ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων σε Ιταλία, Ισπανία και αλλού έχουν οδηγήσει ορισμένους ταξιδιώτες ακόμη και στο να χάνουν τις πτήσεις επιστροφής τους.

Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η κίνηση αποσκοπεί στο «να διασφαλιστεί μια πιο ομαλή και πιο αποτελεσματική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα». Όπως είπε στον Independent: «Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία εισόδου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του EES, θα παραμείνει αμετάβλητη».

Με άλλα λόγια, οι Βρετανοί επισκέπτες θα υφίστανται χειροκίνητο έλεγχο και σφράγιση διαβατηρίων, ενώ τα προσωπικά τους δεδομένα θα «σαρώνονται» και θα καταγράφονται.

Τα κιόσκια του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από άλλους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως Αμερικανούς και Αυστραλούς, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες

Η αποκάλυψη του σαββατοκύριακου έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες, οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν την ενιαία γραμμή και να προωθήσουν ένα σύστημα που, όπως αναφέρουν, «λειτουργεί πολύ καλά στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών».

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές για να λάβουμε διευκρινίσεις σχετικά με αυτό».

«Ως γενικός κανόνας, το EES προβλέπει ευελιξίες όσον αφορά την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων. Η αναστολή της συλλογής βιομετρικών δεδομένων είναι δυνατή σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης συνόρων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις εξαιρετικών συνθηκών που οδηγούν σε υπερβολικούς χρόνους αναμονής», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει καθολική εξαίρεση για υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών και για παρατεταμένη χρονική περίοδο», τόνισε η ίδια πηγή.

Με άλλα λόγια, η προσωρινή αναστολή των βιομετρικών ελέγχων σε ένα μικρό αεροδρόμιο ελληνικού νησιού για λίγες ώρες όταν δημιουργούνται ουρές θεωρείται αποδεκτή. Ωστόσο, η πλήρης κατάργησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν είναι αποδεκτή.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι και τα 29 κράτη-μέλη του χώρου Σένγκεν είχαν εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι θα ήταν έτοιμα και συμμορφωμένα.

Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος, αναμένεται να δημιουργηθούν ειδικές λωρίδες σε πολυσύχναστα ελληνικά αεροδρόμια για τον διαχωρισμό των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Independent αναφέρει ότι οι υπόλοιποι υπήκοοι τρίτων χωρών θα εισέρχονται στη χώρα σύμφωνα με την επίσημη πολιτική.

Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλους μη Ευρωπαίους πολίτες.

Διαβάστε επίσης:

