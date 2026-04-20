ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 22:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

«Κωδικός φούσκα»: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στη δημοσιότητα από τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους διαλόγους που δημοσιεύει ο Alpha στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ συνομιλεί με δήθεν αγρότη. Αναφέρονται σε αχυράνθρωπο, κωδικούς «φούσκα» καθώς και στην αμοιβή που θα πάρει το στέλεχος, που τακτοποιήσει την αίτηση

  • Άγνωστος άνδρας: Ο κτηνίατρος που μάς άνοιξε πέρυσι τον κωδικό έλεγε ΟΚ, θα τον κλείσω, διώξ’ τα όλα τα ζώα και τέλος, ό,τι πρόλαβες. Θα γίνει προϊστάμενος εκεί και σε δύο χρόνια σύνταξη. Θέλει να τα παραδώσει καθαρά, δεν θέλει να λεκιάσει και λέει: “τώρα ένας ένας κωδικός φούσκα πρέπει να κλείνουν
  • Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Τώρα δεν θα είναι φούσκα. Αυτά που θα δηλωθούν, θα ανταποκρίνονται.
  • Άγνωστος άνδρας: Κοίτα, είναι διακίνηση ποσών. Μπορεί να σου βρούνε διάφορα. Είναι καλά ο Γκ… στην υγεία του καταρχάς;. (γέλια)
  • Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέρω και ‘γω; Εύθραυστο μού τον παρουσιάζουν, δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο στη ζωή μου.
  • Άγνωστος άνδρας: Μόνο στην ταυτότητα. (γέλια)
  • Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: (γέλια) Έχω μέχρι και τους κωδικούς ΤΑΧΙΣ, κωδικούς e-banking, τα πάντα.
  • Άγνωστος άνδρας: Μην ξεχάσεις να κάνεις και την αίτηση για το 22.
  • Στέλεχος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έβαλα τώρα την τιμή, γιατί το είχα έτοιμο στο excel… Το 44,8 βγαίνει ένας φόρος 9 χιλιάρικα. να κοπούν 55, τα τιμολόγια των Φ… Θα δώσουν φόρο 8».
  • Άγνωστος άνδρας: Τα δικά του είναι ο φόρος.

