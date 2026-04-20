Χαϊδάρι: Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από την κουπαστή του σχολείου – «Από θαύμα σώθηκε», λένε οι γιατροί 

Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη, που έπεσε από την κουπαστή στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Το κοριτσι νοσηλευεται σε ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σύμφωνα με τους γιατρούς σώθηκε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πολύ αίμα.

Φέρει δύο κατάγματα στο κεφάλι, κάταγμα στον αιμοθώρακα καθώς και στη λεκάνη. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε παραμένουν αδιευκρίνιστες. «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει, και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», δήλωσε καθηγήτρια στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

