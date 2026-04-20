Οι άλλοι ενοικιαστές και τα ψέματα της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου – Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τον θάνατο της Μυρτώς 

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Οι αρχές αναζητούν πρόσωπα που είχαν επικοινωνία πριν και μετά τον θάνατο της Μυρτώς με τους τρεις κατηγορούμενους (26, 23 και 22 ετών).

Οι άλλοι ενοικιαστές

Ο 22χρονος που βοήθησε να βγάλουν τη Μυρτώ από το ξενοδοχείο, έμενε στο απέναντι δωμάτιο με τη 18χρονη κοπέλα του. Σε άλλο δωμάτιο στο ισόγειο έμενε ο πατέρας της 18χρονης με τη σύντροφο του, που είναι συγγενής της ιδιοκτήτριας του καταλύματος.

Τα ψέματα της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου

Σκιές υπάρχουν γύρω από την κατάθεση της ιδιοκτήτριας του καταλύματος. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι οι μοναδικοί πελάτες στο ξενοδοχείο ήταν η παρέα της Μυρτώς. Επίσης, υποστήριξε ότι η κάμερα στην είσοδο δεν έγραφε, αλλά τελικά φαίνεται ότι έγραφε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA η σύντροφος του πατέρα της 18χρονης, καταγράφηκε να κάνει κάποιες αμφίβολες ενέργειες και για τον λόγο αυτό της ζήτησε να μην παραδώσει το υλικό.

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της Μυρτώς. «Η υπόθεση αυτή έχει τόσο βάθος, τόσο κακά άτομα», δήλωσε ο πατέρας της.

Τι λέει ο 66χρονος

Ο 66χρονος που έδωσε στη Μυρτώ τα χρήματα για να κλείσει το ξενοδοχείο υποστήριξε ότι τη γνώρισε μέσω του 23χρονου. «Εκεί για πρώτη φορά, ο 23χρονος με κάλεσε και είχε συνακρόαση το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ, αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. “Τι κάνεις, πώς είσαι;”. “Καλά, ευχαριστώ”. “Πού θα κάνετε Πάσχα” κλπ.. “Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά, αλλά δεν ξέρω πού να πάω”. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση», ανέφερε περιγράφοντας το πρώτο εκείνο τετ-α-τετ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν κάποια τυπικά μηνύματα στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας: «Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ “τι κάνεις; Πώς είσαι;». Τυπικά πράγματα, όχι, τίποτα ιδιαίτερο».

«Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια»

Η κατάσταση φαίνεται πως πήρε δραματική τροπή το τελευταίο βράδυ, όταν η 19χρονη επικοινώνησε μαζί του σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ισχυριζόμενη πως ήταν άστεγη μετά από καβγά.

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν, δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο», υποστήριξε ο 66χρονος.

«Επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω ‘γω, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν. Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα», συνέχισε.

Η βιντεοκλήση λίγη ώρα πριν ξεψυχήσει η 19χρονη

Ο 66χρονος δεν περιορίστηκε μόνο στην πρόταση για την Πρέβεζα, αλλά της πρόσφερε ακόμα και πρόσβαση σε ακίνητο στην πρωτεύουσα: «Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια».

Η τελευταία φορά που την είδε ζωντανή ήταν τα ξημερώματα, λίγο πριν η σύνδεση διακοπεί βίαια. «Στις 04:04 νομίζω. 04:02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο κλπ..», ανέφερε.

Το κλείσιμο της μαρτυρίας του, ωστόσο, αφήνει ερωτηματικά για το τι συνέβη εκείνα τα δευτερόλεπτα: «Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε, δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά αυτά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα».

Ξέσπασε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης: «Τέσσερις το πρωί θα κάνω εγώ βιντεοκλήση στη συμμαθήτρια του γιου μου;»

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, ξέσπασε για τους ισχυρισμούς του 66χρονου: «Ντράπηκε και η ντροπή. Εγώ δεν είμαι άξιος, ούτε τη δύναμη, ούτε τη βούληση έχω να κρίνω κανέναν. Αλλά κρίνω καταστάσεις. Ντράπηκε και η ντροπή. Αντί κάποιος να βρει μία στέρνα να κρυφτεί έχει και άποψη. Είμαι πολύ μικρότερος από 66 ετών, με παίρνει μία συμμαθήτρια του γιου μου και μου λέει “έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου” ψέμα πρώτο και θα πω “πάρε λεφτά να πας στο ξενοδοχείο”; Δεν θα του πω “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου παιδάκι μου να μιλήσω, πού είσαι να στείλω τη μάνα σου, πού είστε να στείλω τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, την αδερφή σου”. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει; Έχουν λόγο άνθρωποι που μόνο και αυτό που σας λέω είναι ηθικά κατακριτέο. Σε μία στέρνα, σε ένα πηγάδι πρέπει να πάνε να θαφτούν. Ντράπηκε και η ντροπή. Και όταν έχει προκύψει ένας θάνατος κοριτσιού 19 ετών, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγμα; Πέφτω από τα σύννεφα. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και συμπεριφέρομαι έτσι όπως επιβάλει ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων, η δικονομία. Αλλά εντάξει, έλεος πια. Δηλαδή ντροπή».

«Ντροπή, ντροπή. Πέθανε ένα παιδί 19 ετών. Τέσσερις τα χαράματα. Και αλήθεια να είναι που εμείς δεν λέμε αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ξέρουμε ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές, στους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και στην ανακριτική αρχή. Τέσσερις το πρωί θα κάνω εγώ βιντεοκλήση στη συμμαθήτρια του γιου μου; Να έχω και άποψη. Η κοπέλα δεν είχε κανένα πρόβλημα με την οικογένειά της. Αλλά και να είχε, τουλάχιστον δύο-τρεις φορές την εβδομάδα ούτως ή άλλως κοιμάται στο σπίτι της φίλης της. Έχει την αδερφή της που μένει παραδίπλα. Είχε ανάγκη να πάει σε ξενοδοχείο; Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, η κύρια ανάκριση θα βγάλει στο φως πολλά πράγματα. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Αν ντρέπονταν δεν θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Η ντροπή θα έπρεπε να ντρέπεται με αυτά που ακούστηκαν», πρόσθεσε.

Οι αναφορές για κύκλωμα «παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας»

«Η εκτίμηση η δική μας είναι πως ναι (σ.σ. θα υπάρξουν και άλλες διώξεις). Εμείς ως υποστήριξη της κατηγορίας δεν ασκούμε ποινική δίωξη, προς Θεού, ούτε βάζουμε κάποιον κατηγορούμενο, ούτε δικάζουμε κάποιον. Η νομική μας εκτίμηση είναι αυτή», σημείωσε ακόμη ο κ. Δρακουλόγκωνας.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κύκλωμα παράνομης πορνείας, απάντησε: «δεν θα έλεγα παράνομης πορνείας, θα έλεγα παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας ατόμων, ειδικά νεαρών ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να παρασυρθούν με τον άλφα ή βήτα τρόπο. Υπάρχουν σεξουαλικής φύσεως πράγματα που νομίζω θα ερευνηθούν. Έχω εμπιστοσύνη στις Αρχές. Σύντομα η αλήθεια θα λάμψει. Και αν θα λάμψει και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να διωχθούν, εκεί πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη και εκεί θα υπάρξει δικαίωση και για την αδικοχαμένη Μυρτώ.

