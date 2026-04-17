Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς 

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι (26, 23 και 22 ετών) για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

Δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Αργοστολίου στην Κεφαλονιά για να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στην οικογένεια της Μυρτούς αλλά και την αποδοκιμασία τους στους κατηγορούμενους.

Ο 26χρονος,ο 23χρονος και ο 22χρονος φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις.





