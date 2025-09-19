search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 10:52

Κρίσι Τέιγκεν: «Το Ozempic με βοήθησε να βγω από βαριά κατάθλιψη»

19.09.2025 10:52
chrisi-teigken-new

Για τη χρήση του Ozempic για πρώτη φορά μίλησε η Κρίσι Τέιγκεν, αποκαλύπτοντας ότι κατέφυγε στο φάρμακο μετά την απώλεια του γιου της, Τζακ, το 2020.

Η 39χρονη υποστήριξε ότι αν και το σκεύασμα την ταλαιπώρησε, ωστόσο, αποτέλεσε εν τέλει «σωσίβιο» για εκείνη, σε μια περίοδο βαριάς κατάθλιψης.

Μιλώντας στο δικό της podcast Self-Conscious, η Κρίσι Τέιγκεν εξήγησε ότι έκανε ενέσεις σεμαγλουτίδης για περίπου έναν χρόνο, επισημαίνοντας ότι στην αρχή δεν έβλεπε καμιά αλλαγή.

«Πέρασαν τρεις-τέσσερις μήνες χωρίς αποτέλεσμα, αλλά τελικά κατάφερα να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Δεν ήμουν πια σε αυτή τη βαθιά κατάθλιψη του να βλέπω μια έγκυο κοιλιά χωρίς μωρό μέσα της» ανέφερε συγκινημένη.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να μιλήσει και για τις παρενέργειες υπογραμμίζοντας ότι έφτασε σε σημείο να χάνει -χωρίς να το συνειδητοποιεί- περισσότερα κιλά από όσο θα έπρεπε, ενώ δεν έκρυψε ότι η απώλεια όρεξης που προκαλεί το φάρμακο, την απογοήτευσε, καθώς είναι λάτρης του φαγητού.

«Λατρεύω να πεινάω, να τρώω, να λαχταράω το φαγητό. Για μένα ήταν βασανιστικό να μη νιώθω πείνα»

Στη διάρκεια της συζήτησης με τον συγγραφέα Γιοχάν Χάρι, η Κρίσι Τέιγκεν αποκάλυψε επίσης παλαιότερες διατροφικές διαταραχές από την εποχή που ήταν μοντέλο, ενώ μίλησε για τις ενοχές της που, ενώ προωθούσε τα βιβλία μαγειρικής της, δεν ήταν ειλικρινής με το κοινό της σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου.

Τέλος, η Κρίσι Τέιγκεν δεν αποκάλυψε ούτε τη χρονική στιγμή ούτε και τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το Ozempic, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι τη βοήθησε να απελευθερωθεί από «παράλογους κανόνες διατροφής» και να συμφιλιωθεί με την εικόνα της.

Διαβάστε επίσης:

Μαντόνα: Πιο σέξι από ποτέ στα 67 της (Photos)

Γκουίνεθ Πάλτροου: Ποζάρει χωρίς φίλτρα και ρετούς και αποθεώνεται!

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:33
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

1 / 3