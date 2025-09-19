Κρίσι Τέιγκεν: «Το Ozempic με βοήθησε να βγω από βαριά κατάθλιψη»

Για τη χρήση του Ozempic για πρώτη φορά μίλησε η Κρίσι Τέιγκεν, αποκαλύπτοντας ότι κατέφυγε στο φάρμακο μετά την απώλεια του γιου της, Τζακ, το 2020.

Η 39χρονη υποστήριξε ότι αν και το σκεύασμα την ταλαιπώρησε, ωστόσο, αποτέλεσε εν τέλει «σωσίβιο» για εκείνη, σε μια περίοδο βαριάς κατάθλιψης.

Μιλώντας στο δικό της podcast Self-Conscious, η Κρίσι Τέιγκεν εξήγησε ότι έκανε ενέσεις σεμαγλουτίδης για περίπου έναν χρόνο, επισημαίνοντας ότι στην αρχή δεν έβλεπε καμιά αλλαγή.

«Πέρασαν τρεις-τέσσερις μήνες χωρίς αποτέλεσμα, αλλά τελικά κατάφερα να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Δεν ήμουν πια σε αυτή τη βαθιά κατάθλιψη του να βλέπω μια έγκυο κοιλιά χωρίς μωρό μέσα της» ανέφερε συγκινημένη.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να μιλήσει και για τις παρενέργειες υπογραμμίζοντας ότι έφτασε σε σημείο να χάνει -χωρίς να το συνειδητοποιεί- περισσότερα κιλά από όσο θα έπρεπε, ενώ δεν έκρυψε ότι η απώλεια όρεξης που προκαλεί το φάρμακο, την απογοήτευσε, καθώς είναι λάτρης του φαγητού.

«Λατρεύω να πεινάω, να τρώω, να λαχταράω το φαγητό. Για μένα ήταν βασανιστικό να μη νιώθω πείνα»

Στη διάρκεια της συζήτησης με τον συγγραφέα Γιοχάν Χάρι, η Κρίσι Τέιγκεν αποκάλυψε επίσης παλαιότερες διατροφικές διαταραχές από την εποχή που ήταν μοντέλο, ενώ μίλησε για τις ενοχές της που, ενώ προωθούσε τα βιβλία μαγειρικής της, δεν ήταν ειλικρινής με το κοινό της σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου.

Τέλος, η Κρίσι Τέιγκεν δεν αποκάλυψε ούτε τη χρονική στιγμή ούτε και τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε το Ozempic, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι τη βοήθησε να απελευθερωθεί από «παράλογους κανόνες διατροφής» και να συμφιλιωθεί με την εικόνα της.

