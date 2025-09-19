Συνέντευξη έδωσε ο Ανδρέας Γεωργίου στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα. Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ποιο είναι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα μετά τη «Γη της ελιάς».

Αρχικά αναφέρθηκε αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου και τη νεογέννητη κόρη τους.

«Ό,τι και να πω είναι λίγο σε σχέση με αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε μας έλεγαν όλοι για την εγκυμοσύνη και δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με το πρώτο παιδί. Είναι τόσο πρωτόγνωρα, είναι τόσο φοβιστικά. Το άγχος είναι μεγάλο. Πετάγεσαι κι ανησυχείς με το παραμικρό, αν αναπνέει και αν κινείται», είπε για τη νεογέννητη κόρη του.

Παράλληλα, εξέφρασε τον σεβασμό του για τις γυναίκες μετά την εμπειρία του με την εγκυμοσύνη της συζύγου του και τον τοκετό, υποστηρίζοντας πως ό,τι και αν προσφέρει ένας άντρας, δεν συγκρίνεται με όσα προσφέρει μια μητέρα στο παιδί της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας μια εγκυμοσύνη, έναν τοκετό, και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τις γυναίκες. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια».

«Φέτος τελειώνει η “Ελιά”, είναι πολύ σίγουρο γιατί ήδη ετοιμάζουμε τη νέα σειρά που θα αντικαταστήσει τη “Γη της ελιάς”. Ο τίτλος της θα είναι “Οι μπλε ώρες” και θα γυρίζεται στο Πήλιο, την Τσαγκαράδα, στον Βόλο, στις Μηλιές, στη Σκιάθο. Έχουμε κάνει μία πρώτη επιλογή για το καστ, θα δούμε πρόσωπα που έχουμε να δούμε καιρό. Θα υπάρξουν εκπλήξεις», αποκάλυψε στο τέλος της συνέντευξής του ο Αντρέας Γεωργίου.

