ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:19
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

Αντρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι τρυφερές αναρτήσεις για την πρώτη επέτειο του γάμου τους – «Και κάπως έτσι γίναμε 3»

GEORGIOU_XRISTODOULOU
instagram @simoni.chr

Μία φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργίου με τη νεογέννητη κόρη τους και μία από τον γάμο τους δημοσίευσε η Σιμώνη Χριστοδούλου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ημέρα που παντρεύτηκαν.

Το ζευγάρι απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το πρώτο του παιδί, με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό να κάνει γνωστή την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram.

Χθες ο Ανδρέας Γεωργίου και η make-up artist γιόρτασαν την πρώτη επέτειό τους, με τη σύζυγο του σκηνοθέτη να κοινοποιεί ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους και ένα δεύτερο, στο οποίο ο Ανδρέας Γεωργίου φαίνεται ξαπλωμένος με το μωρό τους.

«Και κάπως έτσι γίναμε 3. Χαρούμενη επέτειο μωρό μου» έγραψε η Σιμώνη Χριστοδούλου στη λεζάντα.

Από τη μεριά του ο Ανδρέας Γεωργίου ευχήθηκε στη σύζυγό του για την επέτειό τους μέσα από ένα Instagram story. «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Κάθε μέρα σε ερωτεύομαι πιο πολύ. Είσαι ο βράχος μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Έναν χρόνο και πάμε» σημείωσε πάνω σε μία εικόνα της make-up artist από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

SOYZI NEW
MEDIA

Με ανανεωμένη εμφάνιση η Χριστίνα Σούζη στον αέρα του ΣΚΑΪ

guiness_1908_1920-1080_new
MEDIA

«House of Guinness»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer – Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά του Netflix (video)

mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Ναυτιλίας ο Μητσοτάκης για την παραλαβή 5 ταχυπλόων του λιμενικού

1 / 3