Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα αγάπης στο Instagram μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη – «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου»

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, η αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης στον σύντροφό της μέσω των social media.

Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε σε story στο Intagram:

«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου».

Η ραδιοφωνική παραγωγός συμπλήρωσε, μάλιστα, την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.

Ο διεθνής φορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την πορτογαλική ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει και ρήτρα αποδέσμευσης που ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Βαρδής: Η ανάρτηση της κόρης του για τα 11 χρόνια από τον θάνατό του – «Μπαμπά μου όμορφε συγγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»