02.09.2025 08:57

Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα αγάπης στο Instagram μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη – «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου»

02.09.2025 08:57
voulgaraki_ioannidis_ndp

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, η αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης στον σύντροφό της μέσω των social media.

Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε σε story στο Intagram:

«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου».

Η ραδιοφωνική παραγωγός συμπλήρωσε, μάλιστα, την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.

Ο διεθνής φορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την πορτογαλική ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει και ρήτρα αποδέσμευσης που ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

