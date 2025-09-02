Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα αγάπης στο Instagram μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη – «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, η αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης στον σύντροφό της μέσω των social media.
Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε σε story στο Intagram:
«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου».
Η ραδιοφωνική παραγωγός συμπλήρωσε, μάλιστα, την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.
Ο διεθνής φορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την πορτογαλική ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει και ρήτρα αποδέσμευσης που ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
