Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

gonidis-ploutarxos-4345

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, οι οποίοι θα εμφανίζονταν μαζί σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Με δήλωση – ανακοίνωση προς τα Μέσα, ο Σταμάτης Γονίδης επισημαίνει ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες και θεωρεί αυτονόητο ότι τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του, παρά το γεγονός πως υπήρξε ανακοίνωση για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Ο καλλιτέχνης αναφέρει ότι το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να τον υποτιμά και να μην τον σέβεται.

Η ανακοίνωση αναφέρει : «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Φήμες πάντως λένε ότι ο Σταμάτης Γονίδης φέρεται να είχε συμφωνήσει να είναι στο νυχτερινό σχήμα πρώτο όνομα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε και αποφάσισε να αποχωρήσει.

