LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

01.09.2025 18:59

Η Ρόμπιν Ράιτ εγκατέλειψε τις ΗΠΑ και μετακόμισε στη Βρετανία: «Εδώ υπάρχει ελευθερία και αυτοδιάθεση»

01.09.2025 18:59
robin wright

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει ενταχθεί στο κίνημα των Αμερικανών διασημοτήτων που επιδιώκουν μια αλλαγή ρυθμού στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η πρωταγωνίστρια του House of Cards αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι «η Αμερική είναι σαν… θέαμα», επικρίνοντας τον γρήγορο αμερικανικό τρόπο ζωής. «Τα πάντα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα».

Μεταβαίνοντας από το Λος Άντζελες στην αγγλική επαρχία, είπε: «Μου αρέσει να βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει μια ελευθερία, μια αυτοδιάθεση εδώ. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Ζουν».

Η Ράιτ πρόσθεσε ότι έχει μαγευτεί από τη δυναμική των τάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου, σχολιάζοντας: «Είναι πολύ εμφανές όταν βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο και νιώθεις την κρίση ή τον έπαινο κάποιου που είναι πιο ψηλά», δήλωσε στους Times. «Ποιος δίνει τόση σημασία;»

Σημειώνοντας ότι απολαμβάνει την ησυχία της αγγλικής υπαίθρου, η Ράιτ παραδέχτηκε ότι γνώρισε τον άνθρωπο που την ενδιαφέρει, έχοντας αρχίσει να βγαίνει με τον 52χρονο Αυστραλό αρχιτέκτονα, γεννημένο στη Βρετανία, Χένρι Σμιθ.

«Είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και ένας καλός, αξιοπρεπής ενήλικας. Είναι ένας άντρας», είπε η σταρ. «Είναι απελευθερωτικό να έχεις τελειώσει με το ψάξιμο και να έχεις πάρει το 60% αυτών που ήθελες».

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εάν η υποψήφια για Emmy ηθοποιός βασίστηκε στη μετακόμισή της εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στο τρέχον πολιτικό κλίμα της χώρας.

Νωρίτερα φέτος, η Έλεν Ντε Τζένερις επιβεβαίωσε ότι μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό της Πόρσια ντε Ρόσι λόγω της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ.

