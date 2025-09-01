Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου με τον Γρηγόρη Μόργκαν – «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»

Έναν χρόνο γάμου συμπλήρωσαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ευχήθηκε και δημόσια στον σύζυγό της για την πρώτη τους επέτειο μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο και τη δεξίωση, ενώ αναφέρθηκε και στην έλευσή του παιδιού της, αποκαλώντας το, το «μικρό τους θαύμα».

Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο είπαμε το “ναι” και ξεκινήσαμε το κοινό μας ταξίδι. Σήμερα, ένας χρόνος μετά, κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα και το ”εμείς” έγινε ακόμα πιο δυνατό. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου».

Διαβάστε επίσης:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αδελφός της επισκέφθηκε τον τάφο της – Η συγκινητική ανάρτηση για τα 28 χρόνια από τον θάνατό της

Η Kim Novak δεν εγκρίνει τον τίτλο της ταινίας «Scandalous!» για τη σχέση της με τον Sammy Davis Jr.

Cate Blanchett: Μάγεψε και αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Sister Brother» (photos/videos)