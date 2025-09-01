search
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αδελφός της επισκέφθηκε τον τάφο της – Η συγκινητική ανάρτηση για τα 28 χρόνια από τον θάνατό της

PRINCESSDIANA2

Ο Τσαρλς Σπένσερ (Charles Spencer), ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τίμησε τη μνήμη της 28 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της.

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, ο κόμης επισκέφθηκε τον τόπο ταφής της αδελφής του, στο ιδιωτικό νησί του οικογενειακού κτήματος ‘Αλθορπ στο Δυτικό Νορθχαμπτονσάιρ.

Εκεί, άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια τα οποία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, κόπηκαν από τους κήπους του κτήματος, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την ανθοδέσμη — από ροζ και λευκά λουλούδια — και ένα του ιδιωτικού νησιού που έχει ταφεί η Νταϊάνα.

«Πάντα μια δύσκολη ημέρα» έγραψε στη λεζάντα.

Σημειώνεται ότι ήταν ξημερώματα της 31ης Αυγούστου του 1997 όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο σύντροφός της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, προσέκρουσε στην 13η τσιμεντένια κολόνα στήριξης της οροφής του τούνελ Ποντ ντ’ Αλμά στο Παρίσι. Η σύγκρουση του οχήματος ήταν τόσο σφοδρή, που ο οδηγός τους και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Η Νταϊάνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος τόσο την Αγγλία όσο και ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το People, o τόπος ταφής της στο κτήμα που πέρασε τα παιδικά της χρόνια επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Σπένσερ. Η σορός της είναι θαμμένη σε ένα απομονωμένο ιδιωτικό νησί, γνωστό ως Oval Lake Grave, μέσα στους κήπους Pleasure του κτήματος.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η χρονοκάψουλα της Νταϊάνα —την οποία είχε θάψει το 1991, έξι χρόνια πριν τον θάνατό της— στο Νοσοκομείο Great Ormond Street (GOSH) στο Λονδίνο, ανοίχτηκε για να αποκαλύψει μια σειρά από αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν την εποχή των αρχών της δεκαετίας του ’90.

Ανάμεσά τους ήταν ένα CD από το άλμπουμ της Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) «Rhythm of Love» του 1990, μια τηλεόραση τσέπης Casio, μια φωτογραφία της ίδιας της Νταϊάνα και ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times με την ημερομηνία που θάφτηκε η κάψουλα.

Το ξύλινο κουτί με επένδυση μολύβδου είχε τοποθετηθεί για να σηματοδοτήσει τον θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου όπου η πριγκίπισσα ήταν πρόεδρος μέχρι τον θανατό της.

