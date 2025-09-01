Η Robin Wright μετανιώνει για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της με τον Sean Penn

Η Ρόμπιν Ράιτ αναγνώρισε ανοιχτά τα λάθη της ως μητέρα, μιλώντας για την ανατροφή των δύο παιδιών της που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν.

Η ηθοποιός, σήμερα 59 ετών, παραδέχτηκε πως «δεν ήταν αρκετά αυστηρή» με την κόρη της, Ντίλαν, 34 ετών, και τον γιο της, Χόπερ, 32 ετών, όσο εκείνα μεγάλωναν, όπως αναφέρει η Page Six.

«Έχω τεράστιες τύψεις ως μητέρα και έχω ζήσει τις συνέπειες τους για πολλά χρόνια με τα παιδιά μου, δεν ήμουν αρκετά αυστηρή μαζί τους», δήλωσε στους Times του Λονδίνου.

Ο Χόπερ είχε αποκαλύψει το 2017 τη μάχη του με τον εθισμό στην κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, ενώ η Ρόμπιν Ράιτ ανέφερε ότι και η Ντίλαν ήταν ιδαίτερα αντιδραστική στην εφηβεία της.

«Κάθε μέρα, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, σκεφτόσουν: “Είναι ζωντανός; Είναι ζωντανή;”. Έζησα με αυτή την αγωνία για πολλά χρόνια και για τα δύο παιδιά μου», ανέφερε η ηθοποιός/

Η σταρ της ταινίας «The Princess Bride» αποκάλυψε ότι ο Σον Πεν ήταν πολύ πιο αυστηρός με τα παιδιά τους, αλλά συχνά απών λόγω της καριέρας του. «Έλειπε τόσο συχνά. Ερχόταν, έπαιρνε τον ρόλο του “αστυνόμου” και μετά έφευγε αφήνοντάς με με τα απόνερα», είπε. «Τότε εγώ προσπαθούσα να απαλύνω το πλήγμα. Ήμασταν και οι δύο στα άκρα. (Τα παιδια) δεν είχαν τη “γκρι ζώνη”, αυτή που είναι σταθερή και που τελικά είχαν ανάγκη».

Σήμερα, ωστόσο, η Ρόμπιν Ράιτ τονίζει ότι τόσο η Ντίλαν όσο και ο Χόπερ βρίσκονται «σε πολύ καλό σημείο στη ζωή τους».

Η ίδια και ο Πεν υπήρξαν παντρεμένοι για 14 χρόνια, από το 1996 έως το 2010. Και οι δύο έχουν παντρευτεί και χωρίσει τρεις φορές. Μετά τον γάμο της, η Ρόμπιν Ράιτ είχε πολυετή, αλλά ταραχώδη σχέση με τον ηθοποιό Μπεν Φόστερ, μικρότερο της κατά 14 χρόνια, με τον οποίο χώρισε οριστικά το 2020.

Σήμερα είναι σε σχέση με τον Βρετανό αρχιτέκτονα Χένρι Σμιθ. «Είναι ένας γλυκός, αξιοπρεπής ενήλικας. Είναι άντρας», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τα προβλήματα του παρελθόντος, Ράιτ και Πεν φαίνεται να διατηρούν καλές σχέσεις. Το 2023 η ηθοποιός είχε δηλώσει πως, αν και είχαν αποξενωθεί για χρόνια, πλέον είναι φίλοι. «Το να χωρίζεις ενώ έχεις παιδιά είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή», είχε δηλώσει στο E! News. «Θα είμαστε πάντα οικογένεια, είτε είμαστε μαζί είτε χωριστά. Και νομίζω πως αυτό είναι όμορφο, και το εύχομαι σε όλους».

