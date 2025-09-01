search
01.09.2025 08:38

Tom Hanks και Rita Wilson σε τρυφερές στιγμές στη Σκιάθο (photos)

01.09.2025 08:38
hanks_wilson

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον έκλεισαν τις κοινές διακοπές τους στη Σκιάθο.

Το ζευγάρι που γιορτάζει φέτος 37 χρόνια γάμου βρέθηκε στο νησί και απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές από τον φακό του skiathoschannel.gr.

Στις πρώτες ώρες της Κυριακής, 31 Αυγούστου, το πολυτελές yacht “Margarita” του διάσημου ζευγαριού προσέγγισε το παλιό λιμάνι της Σκιάθου για ανεφοδιασμό καυσίμων.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός και η σύντροφός της ζωής του επέλεξαν να ξεκινήσουν την τελευταία μέρα της παραμονής τους στο νησί μ’ ένα αυθεντικό ελληνικό πρωινό.

Από τον παραδοσιακό φούρνο της Σκιάθου, το ζευγάρι απόλαυσε σκοπελίτικες τυρόπιτες, μια γαστρονομική εμπειρία που φαίνεται να τους ενθουσίασε.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, το ιδιωτικό τζετ του Τομ Χανκς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου, προερχόμενο από τη Γένοβα της Ιταλίας.

Η Ρίτα Γουίλσον, 68 ετών, και ο Τομ Χανκς, 68 ετών επίσης, φαίνονται τόσο ερωτευμένοι όσο και στις πρώτες μέρες του γάμου τους το 1988.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στιγμές τρυφερότητας ωστόσο ο Τομ Χανκς αναγκάστηκε να αναχωρήσει μόνος του από τη Σκιάθο εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το ταξί που τον περίμενε τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, όπου τον περίμενε το ιδιωτικό του αεροσκάφος με προορισμό το Λονδίνο.

Η Ρίτα Γουίλσον επέλεξε να παραμείνει στις ελληνικές θάλασσες, συνεχίζοντας το ταξίδι με το “Margarita”. Ο προορισμός της; Η Σκόπελος, και συγκεκριμένα η περιοχή μεταξύ Αγνώντα και Λιμνοναρίου. Η επιλογή αυτή δείχνει την αγάπη της για τα ελληνικά νησιά και την ανάγκη της να συνεχίσει να απολαμβάνει τη μαγεία του Αιγαίου.

Ο Τομ Χανκς και η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Έτσι, κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές κυρίως στην Αντίπαρο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.

