Φεστιβάλ των Καννών: Η Julianne Moore θα τιμηθεί με το βραβείο Women in Motion (photo)

Η αμερικανίδα ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) θα τιμηθεί με το βραβείο Women in Motion, το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες που «προάγουν τη θέση των γυναικών στον κινηματογράφο και στην κοινωνία» κατά το 79ο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

«Η Τζούλιαν Μουρ χαιρετίζεται για τη δέσμευσή της υπέρ της φωνής των γυναικών και της διαφορετικότητας στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπως και για τη δράση της υπέρ μιας αυξημένης εκπροσώπησης και ισότητας», υπογράμμισαν ο όμιλος πολυτελών ειδών Kering, που έχει καθιερώσει αυτή τη διάκριση, και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η Τζούλιαν Μουρ, σε δήλωσή της που αναφέρεται στην ανακοίνωση, χαιρετίζει την επιλογή της: «Πάντα πίστευα ότι η προβολή παίζει μεγάλο ρόλο και ότι οι ιστορίες που επιλέγουμε να διηγηθούμε μπορούν να δώσουν περισσότερο χώρο στις γυναίκες και σε μια μεγαλύτερη διαφορετικότητα, στην οθόνη, όπως και πίσω από την κάμερα».

Η 65χρονη ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της πάνω από 70 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι: «Ο Παράδεισος Eίναι Μακριά» (Far From Heaven), «Οι Ώρες» (The Hours) ή «Ξέφρενες Νύχτες» (Boogie Nights), ενώ σύντομα αναμένεται να ερμηνεύσει τον βασικό ρόλο σε μιούζικαλ, ο τίτλος του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, του Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jesse Eisenberg).

Επίσης συμμετέχει στο κίνημα «Everytown for Gun Safety», το οποίο αγωνίζεται να μπει τέλος στη βία των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

