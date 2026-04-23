ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 21:12
23.04.2026 20:30

Φεστιβάλ των Καννών: Η Julianne Moore θα τιμηθεί με το βραβείο Women in Motion (photo)

credit: AP

Η αμερικανίδα ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) θα τιμηθεί με το βραβείο Women in Motion, το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες που «προάγουν τη θέση των γυναικών στον κινηματογράφο και στην κοινωνία» κατά το 79ο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

«Η Τζούλιαν Μουρ χαιρετίζεται για τη δέσμευσή της υπέρ της φωνής των γυναικών και της διαφορετικότητας στην κινηματογραφική βιομηχανία, όπως και για τη δράση της υπέρ μιας αυξημένης εκπροσώπησης και ισότητας», υπογράμμισαν ο όμιλος πολυτελών ειδών Kering, που έχει καθιερώσει αυτή τη διάκριση, και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η Τζούλιαν Μουρ, σε δήλωσή της που αναφέρεται στην ανακοίνωση, χαιρετίζει την επιλογή της: «Πάντα πίστευα ότι η προβολή παίζει μεγάλο ρόλο και ότι οι ιστορίες που επιλέγουμε να διηγηθούμε μπορούν να δώσουν περισσότερο χώρο στις γυναίκες και σε μια μεγαλύτερη διαφορετικότητα, στην οθόνη, όπως και πίσω από την κάμερα».

Η 65χρονη ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της πάνω από 70 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι: «Ο Παράδεισος Eίναι Μακριά» (Far From Heaven), «Οι Ώρες» (The Hours) ή «Ξέφρενες Νύχτες» (Boogie Nights), ενώ σύντομα αναμένεται να ερμηνεύσει τον βασικό ρόλο σε μιούζικαλ, ο τίτλος του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, του Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jesse Eisenberg).

Επίσης συμμετέχει στο κίνημα «Everytown for Gun Safety», το οποίο αγωνίζεται να μπει τέλος στη βία των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Στα σκαριά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

«Margot & Rudi»: Η αληθινή ιστορία των θρύλων του μπαλέτου Φοντέιν – Νουρέγιεφ «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη

Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Καταιγίδα» από πρεμιέρες και το άνοιγμα των πρώτων θερινών σινεμά (Videos)

lopez-affleck-new

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ σε στιγμή έντασης μπροστά στις κάμερες – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Άγιος Δημήτριος: Προσήχθη 20χρονος για την δολοφονία του γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ

Συναγερμός στην Τεχεράνη: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα, αναφορές για εκρήξεις

Απόλυτος εφιάλτης: Διέρρευσαν τα στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών της Eurail στο dark web 

Διπλωματική πηγή: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αλβανία

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

