Με χρέωση ακόμα και η χρήση της τουαλέτας στην Ακρόπολη – Αντιδράσεις για τον διαγωνισμό του ΥΠΠΟ

Αντίτιμο ακόμα και για τη χρήση της τουαλέτας θα πληρώνουν πλέον οι επισκέπτες της Ακρόπολης, της αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου.
Ο ΟΔΑΠ με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού προκήρυξε διαγωνισμό για εκμίσθωση των χώρων υγιεινής και των χώρων φύλαξης. Η τιμή για τη χρήση της τουαλέτας ορίζεται σε 1 ευρώ ανά επισκέπτη ενώ για τα lockers σε 2 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι πέρυσι η τιμή του εισιτηρίου για την Ακρόπολη εκτοξεύτηκε από τα 20 ευρώ στα 30 ευρώ.
Ξεναγοί και αρχαιολόγοι ζητούν την άμεση απόσυρση του διαγωνισμού, τονίζοντας ότι «η φύλαξη των αποσκευών (τσάντες πλάτης, παιδικά καρότσια και άλλα αντικείμενα) στους αρχαιολογικούς χώρους είναι υποχρεωτική, για λόγους φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου. Οι χώροι υγιεινής είναι υποχρεωτική παροχή για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες».
Μετά από απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (από 14/4/2026), ο ΟΔΑΠ προκήρυξε διαγωνισμό (στις 17/4/2026) με σκοπό να εκμισθώσει τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες) τους χώρους φύλαξης (ιματιοθήκη – lockers) των αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης, της αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου αλλά και του δικαιώματος εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου εισόδου σε ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη, η πρόσβαση στις τουαλέτες για τους επισκέπτες θα κοστίζει 1 ευρώ και η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων 2 ευρώ ανά επισκέπτη!
Θυμίζουμε ότι:
Ζητάμε:
Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των πολιτών!
Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, όχι στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής – Τμήμα Πολιτισμού
Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΟ (ΠΑΣΥΠΑΤΕ)
Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ)
Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
Συνυπογράφει το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
