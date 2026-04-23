Με χρέωση ακόμα και η χρήση της τουαλέτας στην Ακρόπολη – Αντιδράσεις για τον διαγωνισμό του ΥΠΠΟ

Αντίτιμο ακόμα και για τη χρήση της τουαλέτας θα πληρώνουν πλέον οι επισκέπτες της Ακρόπολης, της αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου.

Ο ΟΔΑΠ με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού προκήρυξε διαγωνισμό για εκμίσθωση των χώρων υγιεινής και των χώρων φύλαξης. Η τιμή για τη χρήση της τουαλέτας ορίζεται σε 1 ευρώ ανά επισκέπτη ενώ για τα lockers σε 2 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι η τιμή του εισιτηρίου για την Ακρόπολη εκτοξεύτηκε από τα 20 ευρώ στα 30 ευρώ.

Ξεναγοί και αρχαιολόγοι ζητούν την άμεση απόσυρση του διαγωνισμού, τονίζοντας ότι «η φύλαξη των αποσκευών (τσάντες πλάτης, παιδικά καρότσια και άλλα αντικείμενα) στους αρχαιολογικούς χώρους είναι υποχρεωτική, για λόγους φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου. Οι χώροι υγιεινής είναι υποχρεωτική παροχή για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες».

Η κοινή ανακοίνωση

Μετά από απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (από 14/4/2026), ο ΟΔΑΠ προκήρυξε διαγωνισμό (στις 17/4/2026) με σκοπό να εκμισθώσει τους χώρους υγιεινής (τουαλέτες) τους χώρους φύλαξης (ιματιοθήκη – lockers) των αρχαιολογικών χώρων της Ακρόπολης, της αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου αλλά και του δικαιώματος εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου εισόδου σε ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη, η πρόσβαση στις τουαλέτες για τους επισκέπτες θα κοστίζει 1 ευρώ και η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων 2 ευρώ ανά επισκέπτη!

Θυμίζουμε ότι:

Η φύλαξη των αποσκευών (τσάντες πλάτης, παιδικά καρότσια και άλλα αντικείμενα) στους αρχαιολογικούς χώρους είναι υποχρεωτική, για λόγους φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου. Οι χώροι υγιεινής είναι υποχρεωτική παροχή για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες. Όλα αυτά μέχρι σήμερα προσφέρονταν δωρεάν από το ΥΠΠΟ (τουαλέτες, ιματιοθήκη), ως τμήμα των βασικών υποδομών των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων της χώρας όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ευρώπης.

Είναι παντελώς αδικαιολόγητο μετά την υπέρογκη αύξηση των εισιτηρίων που έχει ήδη εφαρμοστεί αποκλείοντας τους οικονομικά αδύνατους (Ακρόπολη: 30 ευρώ, Αρχαία Αγορά: 20 ευρώ, Ολυμπιείο: 20 ευρώ, Κεραμεικός: 10 ευρώ), η χρήση στοιχειωδών υποδομών να επιβαρύνει και πάλι τους επισκέπτες!

Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αρνούνται να ανταποκριθούν στον βασικό τους ρόλο, που είναι η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμοι, διδακτικοί και λειτουργικοί για τους επισκέπτες! Παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια των εσόδων από τα εισιτήρια, αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο τακτικό προσωπικό για να προσφέρουν τα βασικά και απαραίτητα στους επισκέπτες των χώρων αυτών, προκρίνοντας τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τις ιδιωτικές εταιρείες.

Σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποκορύφωμα η Ακρόπολη, όπου οι τουαλέτες στο παλαιό Μουσείο (οι μοναδικές στο χώρο των βασικών μνημείων, Παρθενώνας, Προπύλαια, Ερεχθείο) είναι εδώ και 2 χρόνια κλειστές, ταλαιπωρώντας επισκέπτες και εργαζόμενους. Παρότι το έργο του ΤΑΑ έχει παραδοθεί εδώ και μήνες, οι τουαλέτες δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους επισκέπτες και το προσωπικό.

Φαίνεται πως δεν αρκεί η σχεδιαζόμενη ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα έσοδα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και συνολικά την περιουσία του ΥΠΠΟ. Η κυβέρνηση πλέον ιδιωτικοποιεί -με κέρδος για τους εργολάβους και τις ιδιωτικές εταιρείες- ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις υποδομές σε αρχαιολογικούς χώρους επιβαρύνοντας με επιπλέον κόστος την επίσκεψη σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.

Ζητάμε:

Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να μην επιβληθεί στις τουαλέτες και την ιματιοθήκη των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας χρηματικό αντίτιμο, που προσβάλλει το ΥΠΠΟ, τους επισκέπτες και το ίδιο το μνημείο μετατρέποντάς το σε «εισπρακτική μηχανή».

Να σταματήσει εδώ και τώρα η άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και η ανάθεση έργου του ΥΠΠΟ σε κάθε είδους εργολάβους.

Ισχυρό ΟΔΑΠ, ισχυρό ΥΠΠΟ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση του επί συμβάσει προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Ο ΟΔΑΠ να πάψει να λειτουργεί με τη λογική του κόστους – οφέλους για την εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς και να σταματήσει την παραχώρηση δημόσιων υποδομών (πωλητήρια, εισιτήρια, πωλητέα, κυλικεία κ.λπ.), σε ιδιώτες σε βάρος των προσλήψεων εργαζομένων και του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Τα μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη τη χώρα να είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι στις τοπικές κοινωνίες σε όλους τους επισκέπτες και επισκέπτριες, χωρίς κριτήριο κέρδους, για να επιτελούν τον κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ρόλο τους.

Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των πολιτών!

Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, όχι στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής – Τμήμα Πολιτισμού

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΟ (ΠΑΣΥΠΑΤΕ)

Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ)

Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Συνυπογράφει το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών

