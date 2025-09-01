Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη – Η αναγγελία του γάμου τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την αγαπημένη του Κατερίνα Μπιρμπίλη θα παντρευτεί ο γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παύλος Βαρδινογιάννης, όπως μαρτυρά και η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού.
Ο νέος γάμος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη έρχεται έξι μήνες μετά τον γάμο της αδελφής του γαμπρού, Χρυσής, με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.
Στην αναγγελία του γάμου του ζευγαριού αναφέρεται: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος θα τελεστεί στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης.
Η Κατερίνα Μπιρμπίλη είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.
