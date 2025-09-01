search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
01.09.2025

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη – Η αναγγελία του γάμου τους

01.09.2025 18:11
bardinogannis pavlos kai agapi – new

Την αγαπημένη του Κατερίνα Μπιρμπίλη θα παντρευτεί ο γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παύλος Βαρδινογιάννης, όπως μαρτυρά και η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού.

Ο νέος γάμος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη έρχεται έξι μήνες μετά τον γάμο της αδελφής του γαμπρού, Χρυσής, με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Στην αναγγελία του γάμου του ζευγαριού αναφέρεται: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος θα τελεστεί στις 20 Σεπτεμβρίου, μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.

jl1_0553-min
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης – Η ρήτρα-μαμούθ που έβαλαν τα «Λιοντάρια» (photos/videos)

russia kremlin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Τραμπ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για συνάντηση με τον Ζελένσκι

astnomia xania 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σχεδίαζε και… «μπίζνα» με ψυχικά ασθενείς

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία «αδειάζει» τη φον ντερ Λάιεν για τα στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει αρμοδιότητα να συζητά το θέμα»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

pier marinakis tsipras doukas
ΚΑΛΧΑΣ

«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τσίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

1 / 3