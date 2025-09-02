Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Νέα ανάρτηση στα social media έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την περιπέτειά υγείας του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε σε story στο Instagram μία φωτογραφία όπου ποζάρει καλυμμένος με μία λευκή πετσέτα.

«Όλα καλά Γιώργο;» γράφει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και συμπληρώνει με νόημα «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια».

Ο τραγουδιστής σύμφωνα με το δικηγόρο του σκοπεύει σύντομα να υποβάλει μηνύσεις στο πλαίσιο της διαμάχης με μέλη της οικογενειάς του ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την επιστροφή του στις πίστες.

