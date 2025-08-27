search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
LIFESTYLE

27.08.2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» (video)

27.08.2025 10:10
Ένα ακόμη story γεμάτο… νόημα δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον λογαριασμό του στο instagram.

Ο τραγουδιστής μετά την περιπέτεια που είχε με τη νοσηλεία του και ενώ ο «πόλεμος» ανακοινώσεων με τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται πως έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Στο βίντεο που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται σε ένα σκάφος να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Οδηγίες… εγκλεισμού και συνοδεία της Ιντερπόλ η εθνική Ισραήλ

ΥΓΕΙΑ

Ελληνική έρευνα: Όταν οι εργαζόμενοι είναι εξουθενωμένοι, γίνονται επικίνδυνοι και δικαιολογούν την ακραία βία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζάμπολ στο Eurobasket: Πρεμιέρα για Σερβία, Τουρκία και Λιθουανία – Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

MEDIA

«Πόλεμος» δύο «κόσμων» στον χώρο της αμερικανικής τηλεόρασης

LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

1 / 3