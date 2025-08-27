Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» (video)

Ένα ακόμη story γεμάτο… νόημα δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον λογαριασμό του στο instagram.

Ο τραγουδιστής μετά την περιπέτεια που είχε με τη νοσηλεία του και ενώ ο «πόλεμος» ανακοινώσεων με τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται πως έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Στο βίντεο που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται σε ένα σκάφος να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

