Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος-θρύλος των Μικρών Κυκλάδων

Χάθηκε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων, ο καπετάν Γιάννης Σκοπελιτής γιός του καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη του ψαρά από το Κουφονήσι που δύο χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού του, το 1956 ανέλαβε μ’ ένα μικρό σκαρί τον «Πανορμίτης» να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Επί εβδομήντα χρόνια τρεις γενιές Σκοπελίτη κρατάνε στις πλάτες τους την σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων.

Οι «μικροί» Κυκλαδίτες θεωρούν τον «Σκοπελίτη» ευεργέτη και σωτήρα τους, καθώς καταφθάνει δίπλα τους με δύσκολες καιρικές συνθήκες για να του μεταφέρει τρόφιμα και φάρμακα…

Ο Γιάννης Σκοπελίτης που έφυγε σήμερα το πρωί πρόωρα στα 68 χρόνια του ως παιδί του θρυλικού καπετάν Μήτσου μεγάλωσε μέσα στα καράβια και συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Από τη δεκαετία του 1980 βρέθηκε στο τιμόνι των πλοίων της γραμμής και αργότερα ως πλοιοκτήτης της εταιρείας Small Cyclades Lines.

Το σημερινό Express Skopelitis κυβερνά εδώ και χρόνια ο καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης από το Κουφονήσι, στενός συνεργάτης της οικογένειας ενώ την επιχείρηση διευθύνει ο εγγονός του ιδρυτή, Δημήτρης Σκοπελίτης, ο οποίος συνεχίζει την οικογενειακή παρουσία στη γραμμή των Μικρών Κυκλάδων.

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