Η ηθοποιός Chloë Grace Moretz παντρεύτηκε το μοντέλο Kate Harrison

Η Χλόι Γκρέις Μορέτζ και το μοντέλο Κέιτ Χάρισον παντρεύτηκαν μόλις έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη της ηθοποιού ότι είναι γκέι.

Η 28χρονη πρωταγωνίστρια του «Kick-Ass» και η 34χρονη Χάρισον, μοντέλο της J. Crew, παντρεύτηκαν σε μια λιτή και ρομαντική τελετή το Σαββατοκύριακο της Labor Day, σύμφωνα με τη Vogue.

«Ένα μεγάλο μέρος του γάμου αφορά το να μοιραστούμε με τους καλεσμένους μας πράγματα που αγαπάμε με την Κέιτ», είπε η ηθοποιός Χλόι Γκρέις Μορέτζ λίγο πριν από τον γάμο, αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. «Οπότε θα έχει ψάρεμα, ιππασία και πόκερ. Η Κέιτ έφτιαξε μόνη της ένα custom τραπέζι για πόκερ, θα το απολαύσουμε. Τη δεύτερη μέρα θα έχει line dancing και πολλά ακόμα».

Chloë Grace Moretz marries model Kate Harrison one year after coming out https://t.co/ij4UgEpiIu pic.twitter.com/NU5g975apU — New York Post (@nypost) September 1, 2025

Σύμφωνα με τη Vogue, οι δύο γυναίκες φόρεσαν δημιουργίες του οίκου Louis Vuitton τόσο για την τελετή όσο και για το πάρτι. Η Χλόι Γκρέις Μορέτζ διάλεξε ένα ανοιχτό μπλε νυφικό με πέπλο και γάντια στο ίδιο χρώμα, ενώ στο after party φόρεσε λευκό σακάκι, παντελόνι και καουμπόικο καπέλο. «Αυτό νιώθω ότι με εκφράζει», είπε. «Δεν είχα φανταστεί ποτέ νυφικό μεγαλώνοντας. Ήξερα ότι θα ήθελα κάτι μη παραδοσιακό, όχι λευκό, κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι το πέτυχα».

Η Κέιτ Χάρισον, από την άλλη, επέλεξε ένα πιο κλασικό λευκό νυφικό για την τελετή και για το πάρτι φόρεσε κορσέ με παντελόνι. «Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο, εκτός από τον ίδιο τον γάμο, είναι η στιγμή που θα αντικρίσουμε η μία την άλλη στα νυφικά μας, χωρίς να ξέρουμε τι φοράει η καθεμία. Θα είναι τόσο ξεχωριστό», δήλωσε λίγο πριν από τον γάμο.

«Είμαστε μαζί σχεδόν επτά χρόνια και τώρα δίνουμε αυτή την υπόσχεση με έναν νέο τρόπο, ανταλλάσσοντας όρκους», πρόσθεσε η Μορέτζ. «Το σημαντικό είναι να επιλέγουμε κάθε μέρα η μία την άλλη».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2018 και σύντομα φούντωσαν οι φήμες για σχέση όταν εθεάθησαν να φιλιούνται σε δείπνο στο Nobu Malibu. Τον Απρίλιο του 2024 άναψαν και οι φήμες για αρραβώνα, όταν εθεάθησαν με δαχτυλίδια στο αριστερό χέρι σε επίσκεψη στη Disneyland. Την Πρωτοχρονιά του 2025 φάνηκε να το επιβεβαιώνουν, με την Μορέτζ να ανεβάζει φωτογραφίες τους με διαμαντένια δαχτυλίδια στο Instagram.

Παρά τη δημοσιότητα, οι δυο τους κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα. Η Μορέτζ, που στο παρελθόν είχε σχέση με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ (2014–2018), είχε δηλώσει το 2022 ότι είναι σε μακροχρόνια σχέση, αλλά δεν αποκάλυψε περισσότερα.

Μόλις πέρυσι, στηρίζοντας την Καμάλα Χάρις για πρόεδρο, μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά της: «Πιστεύω ότι είναι απαραίτητες νομικές προστασίες για την LGBTQ+ κοινότητα ως γκέι γυναίκα. Χρειαζόμαστε προστασία και πρόσβαση στη φροντίδα που δικαιούμαστε».

