Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου, η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου – «Απέραντη ευγνωμοσύνη»

26.08.2025 14:31
simonixristodoulou

Η Σιμώνη Χριστοδούλου έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι με τον Ανδρέα Γεωργίου να κάνει γνωστή μέσω instagram την ευχάριστη είδηση.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram τρεις φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο.

Στις δύο απεικονίζεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους και στην τρίτη μόνο το ζευγάρι.

Ο Ανδρέας Γεωργίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Σιμώνη Χριστοδούλου, την οποία αποκάλεσε «ηρωίδα» και «πηγή ζωής».

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του:

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς. Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα. Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια».

