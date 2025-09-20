Super League: Με 4 παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής – Στη μάχη οι μεγάλοι της Θεσσαλονίκης

Με τέσσερα παιχνίδια ανοίγει το Σάββατο (20/09) η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα. Από αυτά ξεχωρίζει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό και η επικίνδυνη έξοδος του Άρη κόντρα στην Κηφισιά.

Στο ματς της Τούμπας, ο Λουτσέσκου, που μεσοβδόμαδα είδε την ομάδα του να δέχεται σοκαριστική ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το κύπελλο, δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες, καθώς όλοι όσοι αντιμετώπιζαν προβλήματα, πρόλαβαν να τα ξεπεράσουν εγκαίρως. Αναλυτικά, η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσή, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκη.

Ο Παναιτωλικός από την άλλη, γνώρισε άδοξη ήττα στο κύπελλο από τον Άρη στις καθυστερήσεις, με γκολ-πέναλτι. Παρά την καλή εμφάνιση, δεν κατάφερε να πάρει ούτε τον βαθμό. Στο πρωτάθλημα μετά το εντυπωσιακό διπλό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», υπέστη οδυνηρή ήττα εντός έδρας από τον Βόλο, γεγονός που φανερώνει αστάθεια.

Ο άλλος «μεγάλος» της Θεσσαλονίκης, ο Άρης αντιμετωπίζει την Κηφισιά με καλή ψυχολογία μετά από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες επί Ατρομήτου για το πρωτάθλημα και επί Παναιτωλικού για το κύπελλο. Καλή ψυχολογία έχει και η Κηφισιά που προέρχεται από τη μεγάλη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς δεν υπολογίζει στους Άλεξ Πέτκοφ (ενοχλήσεις στους προσαγωγούς) και Ζέρσον Σόουζα (πρόβλημα στον ώμο), αλλά και στον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, όπως και στον Λαζάρ Αμανί που αποκτήθηκε πρόσφατα. Στον αντίποδα, ο Άλβαρο ενσωματώθηκε στην αποστολή του Άρη. Οι Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τα άλλα, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Τα «λιοντάρια» μετρούν τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια (ΑΕΚ, ΟΦΗ και Ολυμπιακό), χωρίς να έχουν καταφέρει ακόμη να σκοράρουν! Το πλήρως ανανεωμένο ρόστερ και το απαιτητικό ξεκίνημα της σεζόν δυσκολεύουν την προσπάθεια, με τον Πανσερραϊκό να δίνει μάχη για να βρει ρυθμό. Στο αγωνιστικό κομμάτι, θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Γκριν. Από την άλλη, ο Ατρόμητος «ξεμπούκωσε» στο Κύπελλο, επικρατώντας 4-2 της Ελλάδας Σύρου με αλλαγμένη ενδεκάδα και πρωταγωνιστή τον νεαρό Τσαντίλα, που σημείωσε δύο γκολ. Έτσι άφησε πίσω του την εντός έδρας ήττα από τον Άρη (1-2), όπου αν και προηγήθηκε με τον Τζοβάρα, πλήρωσε την κακή του εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος, ο Βόλος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Βόλος την περασμένη αγωνιστική είχε επικρατήσει με 2-1 του Παναιτωλικού. Μέχρι στιγμής μετράει μια νίκη και δυο ήττες και βρίσκεται στην όγδοη θέση. Θέλει να συνεχίσει με νίκες για να χτίσει ένα σερί και αυτό θα προσπαθήσει απόψε κόντρα στους Αρκάδες. Ο Αστέρας από την άλλη δεν έχει καμία νίκη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και μετράει μια ισοπαλία και δυο ήττες. Θέλει να πάρει μπρος και προέρχεται από το ισόπαλο 2-2 με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

18:00 Κηφισιά-Άρης

18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

20:00 Βόλος-Αστέρας Τρίπολης

20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

Κυριακή 21/09

17:30 ΑΕΛ-ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

