ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 10:54
20.09.2025 09:42

Κώστας Παπανικολάου: Πώς προστάτευσε τα παιδιά γυναίκας – θύματος τροχαίου στην Κρήτη

20.09.2025 09:42
PAPANIKOLAOU
Eurokinissi

Μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (19/9), στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου.

Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Armani Milano είχε τελειώσει. Παίκτες, προπονητές και το ιατρικό team βρίσκονταν στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού και έδιναν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.

Λίγα μέτρα πιο μακριά ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία μητέρα με τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες.

Το ιατρικό team του Ολυμπιακού έτρεξε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο του τροχαίου για να μη δουν τη μητέρα τους, την ώρα οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες και την έβαζαν στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το patris.gr, για περισσότερα από 15 λεπτά ο Κώστας Παπανικολάου απασχολούσε τα δύο παιδιά κάνοντας τους ερωτήσεις γύρω από το μπάσκετ.

«Τι ομάδα είσαστε», «Ποιοι παίχτες σας αρέσουν», ήταν οι ερωτήσεις του διεθνή άσου των «ερυθρόλευκων» με τα παιδιά να απαντάνε «Ολυμπιακός», ενώ ως αγαπημένο παίχτη υπέδειξαν εκείνον.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά.

