Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ατλέτικο Μαδρίτης, βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, Apollo Global Management.

Εάν το deal «κλειδώσει» θα σηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλη επένδυση της επιχείρησης asset management των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο και θα την προσθέσει στις τάξεις των όλο και περισσότερων private capital που κατέχουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, με την αξία του ισπανικού συλλόγου να αποτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Και οι τέσσερις μέτοχοι της ομάδας είναι πρόθυμοι να πουλήσουν μέρος των μετοχών τους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, τα μέρη διαπραγματεύονται την τιμή και το μέγεθος των πωλήσεων.

Η Apollo σχεδιάζει να λανσάρει ένα επενδυτικό όχημα στον αθλητισμό αξίας 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τα έσοδα της Ατλέτικο ανήλθαν σε 410 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Deloitte. Η ισπανική ομάδα κατατάσσεται στη 12η θέση στην ετήσια λίστα της συμβουλευτικής εταιρείας με τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο βάσει εσόδων.

Διαβάστε επίσης:

Μπιορν Μποργκ: Ο εθισμός του στα ναρκωτικά, η χειρότερη «ντροπή» του και η μάχη με τον καρκίνο – Η εξομολόγηση του θρυλικού τενίστα

Champions League: Πάρτι ο Τζόλης, αυτογκόλ ο Χατζηδιάκος – 4άρα έριξε η Μπριζ στη Μονακό, 2-2 η Κοπεγχάγη με τη Λεβερκούζεν

Super League: Με κόσμο το ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο την Κυριακή