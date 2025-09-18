Champions League: Πάρτι ο Τζόλης, αυτογκόλ ο Χατζηδιάκος – 4άρα έριξε η Μπριζ στη Μονακό, 2-2 η Κοπεγχάγη με τη Λεβερκούζεν

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη ισοφάρισε την πιο ευρεία νίκη της 1ης αγωνιστικής έως τώρα (το 4-0 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Αταλάντα) συντρίβοντας τη Μονακό στο «Γιαν Μπρέιντελ», ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, εκ των προσεχών αντιπάλων του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, Παντελής Χατζηδιάκος, μάλιστα, ήταν ο μοιραίος παίκτης των Δανών, καθώς στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Οι Βέλγοι, με τον Τζόλη στο αρχικό σχήμα, «καθάρισαν» με το «τρίποντο» μέσα σε 11 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο, όταν και προηγήθηκαν με 3-0. Ο διεθνής ακραίος επιθετικός δεν σκόραρε, αλλά ήταν από τους κορυφαίους των νικητών, που είχαν σε μεγάλη βραδιά τον αρχηγό τους, Χανς Βανάκεν, με γκολ και ασίστ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)



Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ – 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης – 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι – 52΄ Αντεγέμι, 65΄

Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(23′,74′ Μπότζι – 78′ Μπάσι, 90′ Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄

Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν – 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ – 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(43΄, 47΄ Τιράμ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-0

(32′ Τρεσόλντι, 39′ Ονιεντίκα, 43′ Βανάκεν, 75′ Ντιακόν)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2

(9′ Λάρσον, 87′ Ρόμπερτ – 82′ Γκριμάλντο, 90’+1 αυτ. Χατζηδιάκος)

