Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Κόντη, αναλαμβάνει υπηρεσιακός την Πέμπτη

Οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει το «τιμόνι» των «πράσινων» ως «υπηρεσιακή» λύση στον «πράσινο» πάγκο μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Ο Κόντης θα προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (18/9) και θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» στο κυριακάτικο (21/9) μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει κι ως μέλος του επόμενου τιμ του Παναθηναϊκού, αν κι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά όταν βρει το «τριφύλλι» τον επόμενο προπονητή του.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Ο Ολυμπιακός έπεσε πάνω στο αμυντικό τείχος της Πάφου κι έμεινε στο 0-0

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου κυνηγάει το 12ο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση – Η ώρα του τελικού και το κανάλι μετάδοσης

Παναθηναϊκός: Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ στην «πράσινη» λίστα για τη θέση του προπονητή