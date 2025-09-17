search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 23:30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

17.09.2025 22:10

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Κόντη, αναλαμβάνει υπηρεσιακός την Πέμπτη

17.09.2025 22:10
Οριστικοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει το «τιμόνι» των «πράσινων» ως «υπηρεσιακή» λύση στον «πράσινο» πάγκο μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Ο Κόντης θα προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (18/9) και θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» στο κυριακάτικο (21/9) μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει κι ως μέλος του επόμενου τιμ του Παναθηναϊκού, αν κι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά όταν βρει το «τριφύλλι» τον επόμενο προπονητή του.

