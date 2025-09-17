search
17.09.2025 10:23

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου κυνηγάει το 12ο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση – Η ώρα του τελικού και το κανάλι μετάδοσης

tentoglou-tokyo

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σήμερα στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.

Ο σπουδαίος ολυμπιονίκης στο ίδιο στάδιο πριν 4 χρόνια είχε θριαμβεύσει, κατακτώντας το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο και σήμερα θέλει να επαναλάβει άλλον έναν θρίαμβο.

Ωστόσο μόνο εύκολο δεν είναι το έργο του σε αυτόν τον τελικό. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αντιμετώπιζε προβλήματα στην ποδοκνημική και στους τελευταίους του αγώνες δεν ήταν στο επίπεδό του.

Στον προκριματικό ωστόσο καθάρισε από το πρώτο άλμα και κατεβαίνει «φρέσκος» απέναντι στους αντιπάλους του που «διψούν» να του πάρουν τα σκήπτρα.

Ο Τεντόγλου ξεκινά και πρώτος τον αγώνα και αναμένεται να προσπαθήσει να βγάλει αμέσως το μεγάλο άλμα για να βάλει πίεση στους αντιπάλους του, παρά τις ενοχλήσεις που εξακολουθεί να έχει.
Αν κερδίσει σήμερα, θα φτάσει τα 12 χρυσά σε μεγάλες διοργανώσεις σε επίπεδο ανδρών (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ανοιχτό και κλειστό), ενώ θα έχει παράλληλα από δύο χρυσά σε κάθε μία από τις 5 συνολικά κορυφαίες διοργανώσεις.

O τελικός του μήκους ξεκινά στις 14:49 ώρα Ελλάδος με την ΕΡΤ2 να μεταδίδει όλο το πρόγραμμα, ενώ αν κάποιος θέλει να δει μόνο το μήκος και όλα τα άλματα των αθλητών, μπορεί να το κάνει μέσω της πλατφόρμας Ertflix, από το κανάλι του ERTSports.

Στα προκριματικά των 200μ η Εμμανουηλίδου

Το σημερινό πρόγραμμα έχει άλλη μια ελληνική παρουσία. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ξεκινάει την προσπάθεια της στον προκριματικό των 200 μ. με απόλυτο στόχο να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ23.

Στην τελευταία της κούρσα στην κατηγορία, η νεαρή σπρίντερ της Κατερίνας Αλεξοπούλου θέλει μια επίδοση κάτω από 22.84, που είναι το δικό της ρεκόρ. Οι τελευταίες της προπονήσεις έχουν πάει και η αθλήτρια έχει την αισιοδοξία που απαιτείται για να πετύχει το στόχο της.

Η Εμμανουηλίδου θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο της πρώτης προκριματικής σειρά και για να προκριθεί στον ημιτελικό χρειάζεται να είναι στις τρεις πρώτες ή στις έξι καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των έξι σειρών.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

  • 13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
  • 13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
  • 13:25 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
  • 14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
  • 14:49 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου
  • 15:03 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
  • 15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
  • 15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

