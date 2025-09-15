Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου άνετα στον τελικό του μήκους με ένα άλμα στα 8,17μ. (video)

Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού όπου το όριο πρόκρισης ήταν στα 8,15μ.

Ο πρωταθλητής του μήκους έκανε άλμα στα 8,17μ και εξασφάλισε από νωρίς τη θέση του στον τελικό της Τετάρτης (17/9, 14:49) όπου θα πάει να διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου του.

«Δεν είμαι εντελώς καλά και δεν θέλω να ζοριστώ. Αν έκανα 3 άλματα εδώ θα ήταν διαφορετικά τα άλματα. Σταμάτησα για να πηδήξω. Ηταν… τίποτα για μένα αυτό το άλμα. Είναι το στάδιό μου. Εδώ κάνεις αληθινό μήκος. Είναι καλές οι συνθήκες. Δεν χρειάζεται και τόσο ζέσταμα. Το προθερμαντήριο είναι 20 λεπτά μακριά οπότε χρειάζεται η ζέστη. Τα λέμε στον τελικό» δήλωσε στη μικτή ζώνη και στη κάμερα της ΕΡΤ ο Τεντόγλου.

