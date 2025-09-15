search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

15.09.2025 13:44

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου άνετα στον τελικό του μήκους με ένα άλμα στα 8,17μ. (video)

15.09.2025 13:44
Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού όπου το όριο πρόκρισης ήταν στα 8,15μ.

Ο πρωταθλητής του μήκους έκανε άλμα στα 8,17μ και εξασφάλισε από νωρίς τη θέση του στον τελικό της Τετάρτης (17/9, 14:49) όπου θα πάει να διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου του.

«Δεν είμαι εντελώς καλά και δεν θέλω να ζοριστώ. Αν έκανα 3 άλματα εδώ θα ήταν διαφορετικά τα άλματα. Σταμάτησα για να πηδήξω. Ηταν… τίποτα για μένα αυτό το άλμα. Είναι το στάδιό μου. Εδώ κάνεις αληθινό μήκος. Είναι καλές οι συνθήκες. Δεν χρειάζεται και τόσο ζέσταμα. Το προθερμαντήριο είναι 20 λεπτά μακριά οπότε χρειάζεται η ζέστη. Τα λέμε στον τελικό» δήλωσε στη μικτή ζώνη και στη κάμερα της ΕΡΤ ο Τεντόγλου.

ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

LIFESTYLE

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Αόρατος Επισκέπτης» για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη – Σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική μπάσκετ – Θερμή υποδοχή για τους «χάλκινους» Έλληνες

LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

