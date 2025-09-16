Μήνυμα ενότητας από τον Γιάννη: Ανέβασε φωτογραφία του αγκαλιά με τον Σενγκούν – «Παίζουμε για την αγάπη προς τις πατρίδες μας» – Συγγνώμη ζήτησε ο Τούρκος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέδειξε την ουσία του τι σημαίνει να είσαι αθλητής και κυρίως, να είσαι ηγέτης-πρότυπο.

Ο «χάλκινος» στο Ευρωμπάσκετ 2025 με την Εθνική Ανδρών φρόντισε με μήνυμα του στα social media, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον Αλπερέν Σενγκούν αγκαλιά μετά από αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς, να… σβήσει κάθε διαμάχη που είχε «ανάψει» μετά τον ημιτελικό με την Τουρκία και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης», αλλά και την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ του ίδιου και του αντίπαλου σέντερ στο διαδίκτυο και όχι μόνο…

Άλλωστε οι πραγματικά μεγάλοι δεν κρίνονται μόνο από τα καλάθια που βάζουν, αλλά από τις αξίες που κουβαλούν. Και ο Giannis φώναξε πιο δυνατά από όλους πως η ενότητα, ο σεβασμός και η αγάπη για το παιχνίδι είναι αυτά που μένουν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου.

«Παίζουμε για την αγάπη προς τις πατρίδες μας.

Παίζουμε για την αγάπη προς το άθλημα.

Παίζουμε με σεβασμό.

Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός υπάρχει για να μας ενώνει, όχι για να μας διχάζει», ανέφερε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Θυμίζουμε πως ο Τούρκος σέντερ μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στο EuroBasket είχε μιλήσει υποτιμητικά για τον Έλληνα φόργουορντ λέγοντας πως «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ», με τον σταρ των Μπακς να απαντά ανάλογα: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Μάλιστα η κόντρα τους έφτασε μέχρι και το NBA με τους Μπακς και τους Ρόκετς να ανοίγουν… beef για το ποιος από τους δύο είναι ο GOAT ( Greatest Of All Time).

Τους τόνους θέλησε να ρίξει και ο Τούρκος σέντερ. Ο Σενγκούν ανέβασε ανάλογο story στο οποίο ζητάει συγνώμη από τους Έλληνες για την… προκλητική λεζάντα που χρησιμοποίησε μετά τον ημιτελικό, «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;»

«Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή», έγραψε ο Τούρκος.

