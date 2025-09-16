search
16.09.2025 13:38

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

16.09.2025 13:38
Ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε το αργυρό του μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.

Ο πρωταθλητής του επί κοντώ μαζί με τον Αρμάντ Ντουπλάντις και τον Κέρτις Μάρσαλ, ανέβηκαν στο βάθρο καθώς σήμερα έγινε η απονομή των μεταλλίων τους.

Οι τρεις νικητές χαμογελαστοί παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, με τον Μανόλο να κάνει αμέσως μετά δηλώσεις στην ΕΡΤ.

«Τελείωσε μια δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Το να την τελειώνω έτσι, με φίλους στο βάθρο, είναι όμορφα. Είδα στο κινητό όλα τα μηνύματα, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Πήρα πολύ αγάπη και ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Σίγουρα αν δε πέρναγα το 5,95μ θα ήμουν εκτός μεταλλίων, αλλά το ίδιο και με τα 6μ.

Είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και εκπροσωπώ την πατρίδας μου. Θέλω να δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την χώρα μου και να φεύγω… κουρασμένο. Αυτό έκανα και εδώ. Οποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες τις δυνάμεις μου. Ο Μόντο είναι ο καλύτερος, αλλά κι εγώ είμαι εγωιστής, θέλω να κερδίζω. Πιστεύω κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Θα δουλεύω γι’ αυτό. Χαίρομαι με τη χαρά των άλλων. Το να βλέπω τον Ντουπλάντις, με τον οποίο μας συνδέει και μια φιλία, να κάνει τόσο σπουδαία πράγματα, είναι σαν να το έχω κάνει εγώ. Αυτό είναι το καλύτερο χρυσό. Η φιλία που κάνεις μέσα στον αθλητισμό. Οταν τελειώσεις τον αθλητισμό η φιλία με τους συναθλητές του θα μείνει».

