Μαράια Αντετοκούνμπο: Απειλές από Τούρκο οπαδό – «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας»

Απειλές θανάτου δέχτηκε στο Instagram η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, με αποδέκτες και όλη της την οικογένεια.

Συγκεκριμένα, Τούρκος οπαδός, μετά το EuroBasket 2025, της έγραψε απειλώντας την: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια ανέβασε το περιστατικό σε instastory της, απαντώντας στις απειλές και ζητώντας από όλους να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαράια.

